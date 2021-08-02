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سادت حالة من الفرح بين طالبات وطلاب الثانوية العامة القسم علمي علوم في محافظة الدقهلية، الإثنين، بسبب امتحان الجيلوجيا، حيث أكد الطلاب والطالبات مأن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ورغم أنه كان 50 سؤالا ولكن الوقت المحدد 3 ساعات كان كافيا للاجابهم عليهم والمراجعة أيضا.

وقال عدد كبير من طلاب الثانوية العامة للمصرى اليوم «أن فرحتهم بانتهاء كابوس امتحانات الثانوية العامة أكبر من فرحتهم بسهولة امتحان الجيولوجيا وقالت احدى الطالبات معبره عن الضغط النفسى الذي تعرضوا لهم خلال العام «أنا مش قادرة أصدق انى لسه عايشة حتى الآن بعد انتهاء الثانوية العامة».

وعبر عدد كبير من الطالبات عن سعادتهم بانتهاء الامتحانات بالزغاريد والرقص أمام اللجان كما تجمع العشرات من الطالبات للاحتفال بآخر يوم امتحانات .

فرحة طلاب الثانوية العامة بانتهاء ماراثون الامتحانات بالمنصورة

فرحة طلاب الثانوية العامة بانتهاء ماراثون الامتحانات بالمنصورة