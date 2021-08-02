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احتفل عدد كبير من طالبات وطلاب الثانوية العامة في محافظة الدقهلية، الإثنين، بانتهاء امتحانات الثانوية العامة بالرقص والطبل وأغانى المهرجانات وسط الشارع عقب الخروج من اللجان بمدينة المنصورة.

واصطحب عدد من الطلاب «الطبلة» معهم في امتحان آخر يوم للاحتفال على طريقتهم بانتهاء الامتحانات وقال أحد الطلاب «احنا منتظرين اليوم ده بفارغ الصبر وأخدنا الطبلة معنا وتركنها مع العمال بالمدرسة.

ووسط شارع كلية الآداب بمدينة المنصورة تجمع المئات من طلاب الثانوية العامة «بنات وأولاد» للاحتفال بانتهاء الامتحانات وتسابق الطلاب في الرقص على طقات الطبول واشعال النيران في البيروسول والقاء بوردة ملونة في الشارع تعبيرا عن فرحتهم من انتهاء .

وقام بعض الطلاب بتشغل أغانى المهرجانات والرقص عليهم في الشارع مؤكدين أن فرحتهم لاتوصف بانتهاء امتحانات الثانوية العامة، حتى اشتكى بعد أصحاب المحلات من تجمعات الطلاب ورقصهم وتدخل الضابط المسؤول عن تأمين لجنة مدرسة أحمد رشاد غنيم بتفريقهم ومنعهم من استكمال الاحتفالات.

فرحة طلاب الثانوية العامة بانتهاء ماراثون الامتحانات بالمنصورة

فرحة طلاب الثانوية العامة بانتهاء ماراثون الامتحانات بالمنصورة

فرحة طلاب الثانوية العامة بانتهاء ماراثون الامتحانات بالمنصورة

فرحة طلاب الثانوية العامة بانتهاء ماراثون الامتحانات بالمنصورة