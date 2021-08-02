أخبار عاجلة

‏استشاري: الجرعة الواحدة من لقاح كورونا لا تحمي من المتحور "دلتا" -
القعود "هلال" يُحقق أفضل توقيت في تاسع أيام مهرجان ولي العهد للهجن3 -
بعضهم سقط من طائرة.. مقتل 7 أفغان في مطار كابول جراء الفوضى -
"جاهز" تحصل على أفضل بيئة عمل لعام 2021 -
5 أسباب تجعل ليونيل ميسي «يُعاني» في باريس سان جيرمان -
«طالبان»: الوضع في كابول تحت السيطرة ونفذنا حملة اعتقالات طالت المخالفين -
بايدن يوجه بإرسال ألف جندي إضافيين إلى أفغانستان -
ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج -
تفاصيل تبديد «طالبان» للجيش الأفغاني على ألسنة جنوده -
سقوط أفغان من عجلات الطائرات الأمريكية بسبب شائعة ( تعرف عليها)؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

السياح والمواطنون يفرون من حرائق الغابات في مقاطعة موغلا التركية

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بسبب الحرائق.. إخلاء للسكان في مناطق بـ القدس

بسبب الحرائق.. إخلاء للسكان في مناطق بـ القدس

طالبان: نسعى لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

طالبان: نسعى لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

آلاف الأفغان يقتحمون طائرة للفرار من البلاد

آلاف الأفغان يقتحمون طائرة للفرار من البلاد

سوريون يقطنون منازل مهدمة في الرقة

سوريون يقطنون منازل مهدمة في الرقة