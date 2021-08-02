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استشاري: الجرعة الواحدة من لقاح كورونا لا تحمي من المتحور "دلتا"
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:47 مساءً
القعود "هلال" يُحقق أفضل توقيت في تاسع أيام مهرجان ولي العهد للهجن3
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:47 مساءً
بعضهم سقط من طائرة.. مقتل 7 أفغان في مطار كابول جراء الفوضى
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:47 مساءً
"جاهز" تحصل على أفضل بيئة عمل لعام 2021
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:47 مساءً
5 أسباب تجعل ليونيل ميسي «يُعاني» في باريس سان جيرمان
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:41 مساءً
«طالبان»: الوضع في كابول تحت السيطرة ونفذنا حملة اعتقالات طالت المخالفين
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:41 مساءً
بايدن يوجه بإرسال ألف جندي إضافيين إلى أفغانستان
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:41 مساءً
ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:41 مساءً
تفاصيل تبديد «طالبان» للجيش الأفغاني على ألسنة جنوده
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:41 مساءً
سقوط أفغان من عجلات الطائرات الأمريكية بسبب شائعة ( تعرف عليها)؟
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:41 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السياح والمواطنون يفرون من حرائق الغابات في مقاطعة موغلا التركية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 02 أغسطس 2021 04:46 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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