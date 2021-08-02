«الأطباء»: محافظة الجيزة تطلق اسم الشهيد الدكتور جمال أبو العلا على شارع بفيصل

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أعلنت نقابة الأطباء، عن قرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإطلاق اسم الشهيد الدكتور جمال أبو العلا، استشارى الباطنة والذي وافته المنية في مايو 2020، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها، الاثنين، أن القرار جاء استجابة لطلب أهالي المنطقة التي عاش وعمل فيها الشهيد طوال 40 سنة، خدم فيها من خلال عيادته أجيال عديدة من أهالى المنطقة، وماحولها، حيث رفض إغلاق عيادته في بداية الجائحة حتى أصيب أثناء عمله.

وأضاف البيان: «هي رحلة عطاء قابلها اهالى منطقة فيصل بالجيزة، بالحب والوفاء، حيث قام أهالي المنطقة بجمع توقيعاتهم ورفعها في مذكرات لمحافظ الجيزة، يطالبونه بإطلاق اسمه على الشارع الذي عاش وخدم فيه الشهيد، وبالفعل استجاب المحافظ لمطالب الأهالي، وسيتم تركيب يافطات تحمل اسم الشهيد الدكتور جمال أبو العلا».