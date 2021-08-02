نواب جمهوريون: كورونا تسرب من مؤسسة أبحاث صينية بمساعدة خبراء أمريكيين

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قال نواب جمهوريون أمريكيون في تقرير صدر أمس، إن أدلة كثيرة تثبت أن الفيروس الذي تسبب في جائحة كورونا قد تسرب من مؤسسة أبحاث صينية، وأشار التقرير، الذي قدمه مايك ماكول، كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلى وجود «أدلة وافرة» على أن علماء معهد ووهان لعلم الفيروسات وبمساعدة خبراء أمريكيين وبتمويل حكومي صيني وأمريكي كانوا يعملون على تعديل فيروسات كورونا لإصابة البشر في تجارب ربما تجرى في الخفاء، نقلا عن رويترز.

ودعا التقرير حسبما نقلت «روسيا اليوم» إلى إجراء تحقيق من الحزبين في أصول جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة 4.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

واستبعد التقرير أراء بعض الخبراء أن الوباء نتج عن فيروس حيواني انتقل إلى البشر في سوق المأكولات البحرية الواقع بالقرب معهد ووهان،، حيث قال الوقت قد حان لاستبعاد السوق الرطبة تماما كمصدر (الجائحة)، وأضاف: «نعتقد أيضا أن كثرة الأدلة تثبت أن الفيروس قد تسرب بالفعل من معهد ووهان لعم الفيروسات وأنه حدث ذلك في وقت ما قبل 12 سبتمبر عام 2019».