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ألمانيا تعتزم تطعيم المسنين بجرعات إضافية بلقاحات كورونا.. واعتقالات للمعترضين

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ألمانيا تعتزم تطعيم المسنين بجرعات إضافية بلقاحات كورونا.. واعتقالات للمعترضين ألمانيا تعتزم تطعيم المسنين بجرعات إضافية بلقاحات كورونا.. واعتقالات للمعترضين

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قالت شرطة برلين إن رجلا بالغا من العمر 49 عاما، توفي بعد أن احتجزه أفراد الشرطة خلال احتجاجات أمس الأول ضد إجراءات الألمانية لمكافحة .

وذكرت الشرطة، الإثنين، أن الرجل اشتكى من وخز في ذراعه وصدره بينما كان أفراد الشرطة يفحصون هويته في حي ميتي بالعاصمة، حيث احتشد الآلاف من المتظاهرين على الرغم من الحظر الرسمي على المظاهرات.

وقدم أفراد الشرطة الإسعافات الأولية للرجل حتى وصلت سيارة إسعاف ونقلته إلى المستشفى حيث توفي لاحقا، بحسب الشرطة، التي قالت إنه تم فتح تحقيق في وفاة الرجل.

وتم اعتقال حوالي 600 شخص خلال المظاهرات، التي شهدت اندلاع أعمال عنف حيث تحدى المتظاهرون أوامر التفرق وحاولوا اختراق خطوط الشرطة.

وتعتزم ألمانيا بدء تطعيم المسنين والفئات الأكثر عرضة للخطر بجرعات إضافية معززة من لقاحات كورونا اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل مع تزايد المخاوف من طفرة «دلتا» كورونا، ونقلا عن وكالة «فرانس برس» فإن الخطة التي ستعتمدها ألمانيا توصي بتشجيع تطعيم من تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ما يعني رفع مستوى التوجيهات السابقة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يضع وزير الصحة ينس سبان و16 وزيرا للصحة في مقاطعات ألمانيا، اللمسات الأخيرة على الخطط التي وضعها مسؤولون في الوزارة، وأكدت السلطات أنه سيتم إرسال فرق التطعيم المتنقلة إلى دور الرعاية لتقديم جرعات معززة من لقاحي «موديرنا» و«فايزر»، بغض النظر عن اللقاح الذي حصل عليه نزلاؤها في الأصل. وسيتمكن الأطباء أيضا من إعطاء اللقاح المعزز لكبار السن والأشخاص الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة.

المصرى اليوم

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