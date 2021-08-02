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16 وفاة و1041 إصابة كورونا جديدة في الأردن

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16 وفاة و1041 إصابة كورونا جديدة في الأردن 16 وفاة و1041 إصابة كورونا جديدة في الأردن

جى بي سي نيوز  :– أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 وفاة و1041 إصابة جديدة بفيروس بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10048 وفاة و771753 إصابة.

وأشار الموجز الصادر عن وزارة الصحة، الخميس، إلى تسجيل 803 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 751177 حالة.

ونوه بإجراء 24968 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8518692 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 4.17 بالمئة.

ولفت إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 10528 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 84 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 63 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 599 حالة.

وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 7 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 20 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 28 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

 

جي بي سي نيوز

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