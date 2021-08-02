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"العبيدي": مهرجان ولي العهد للهجن نقلة نوعية للاقتصاد والسياحة في الطائف

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"العبيدي": مهرجان ولي العهد للهجن نقلة نوعية للاقتصاد والسياحة في الطائف "العبيدي": مهرجان ولي العهد للهجن نقلة نوعية للاقتصاد والسياحة في الطائف
أسهم في زيادة الإشغال الكبير للفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية

أكد رئيس الغرفة التجارية في الطائف الدكتور سامي العبيدي أن وجود الآلاف من ملاك الهجن في الطائف أثرى الحراك السياحي والاقتصادي والتجاري بشكل ملحوظ منذ انطلاق نسخته الأولى، وأسهم في زيادة الإشغال الكبير للفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية، إضافة إلى توفير وصناعة مئات الوظائف لشباب الطائف من الجنسين خلال أيام المهرجان.

وأضاف أن تأثير الهرجان امتدّ إلى الحِرفيين ونشاط الأسر المنتجة، مشيراً إلى أن وجود المهرجان في هذا التوقيت يواكب الموسم الرئيسي للمنتجات الزراعية الموسمية، مثل العنب والرمان وغيرهما، ونشاط واسع في المبيعات، إضافة إلى زيادة الطلب على الأعلاف وخدمة الصيدليات البيطرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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