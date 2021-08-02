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تعرف على المدن الأشد حرارة على ظهر الكوكب: 13 «عربية» في المقدمة

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تعرف على المدن الأشد حرارة على ظهر الكوكب: 13 «عربية» في المقدمة تعرف على المدن الأشد حرارة على ظهر الكوكب: 13 «عربية» في المقدمة

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تلقي التغيرات المناخية بظلالها القاتمة على كوكب الأرض مؤدية إلى تصاعد درجة حرارته بشكل قياسي؛ إذ تشهد معظم مدن العالم ارتفاع مضطرد في درجة حرارتها وصولًا إلى مستويات قياسية، فضلًا عن الاضطرابات الجوية في البعض الآخر بين هطول غزير للأمطار وصولها إلى حد الفيضانات.

وكشف موقع «إلدورادو ويذر» المختص في الأحوال الجوية، الإثنين، المدن الأشد احترارًا على ظهر كوكب الأرض. ولفت التقرير إلى وصول درجة الحرارة في معظم مدن العالم إلى أعلى معدل لها، كان من بينها 13 مدينة عربية_سجلت أعلى درجات حرارة على كوكب الأرض، اليوم الإثني، جاء في صدارتها مدينة الجهراء الكويتية التي قاربت درجة حرارتها الـ50 درجة.

وأوضح الموقع أن الجهراء سجلت اليوم درجة حرارة وصلت إلى 49.9 درجات، إلى جانب 7 مدن كويتية أخرى كانت من بين 15 مدينة هي الأعلى حرارة.وجاء موقع مطار الملك فهد في مدينة الدمام ، بالمركز الثاني في قائمة المدن الأعلى في درجة حرارتها، حيث سجيل درجة حرارة بلغت 49.8 درجة. كذلك جاءت 4 مدن عراقية العراق في القائمة تصدرها البصرة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 49.

وشملت قائمة الدول الأشد حرارة 13 مدينة عربية هي الجهراء (الكويت) والدمام (السعودية) والصليبية (الكويت) والبصرة (العراق) والمطربة (منطقة المرصد الجوي في الكويت) والعبدلي (الكويت) والكويت (المطار) والوفرة (الكويت) والبصرة (المطار) وخانقين (العراق) والنويصيب (الكويت) وبلدة بدرة بمحافظة واسط العراقية والمزرعة التجريبية في الكويت.

المصرى اليوم

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