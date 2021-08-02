الحبس 3 سنوات لهولندية في «تهريب كوكايين وأقراص مخدرة» بمطار الغردقة

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قضت محكمة جنايات البحر الاحمر برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد محمود ابراهيم واحمد حسن غلاب وأمانة سر عبدالله محمد أحمد، وعبدالناصر حافظ، الإثنين، بالحبس ٣ سنوات في أولي جلسات محاكمة راكبة هولندية الجنسية في «تهريب كوكايين ومواد وأقراص مخدرة» بمطار الغردقة.

كان المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الاحمر راكبة هولندية الجنسية قد احال لمحكمة الجنايات في واقعة قيامها بتهريب مواد واقراص مخدرة كانت مخباة داخل ملابسها بعدد من الحقائب لدي وصولها لمطار الغردقة الدولي.



وتبين من تفاصيل الواقعة تمكن جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة بالتنسيق مع مباحث المطار من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة ايزى جيت القادمة من أمستردام اشتبه عمر قرشى البارودي مأمور الجمرك في راكبة هولندية الجنسية، بدأ عليها الارتباك وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على أبوالحسن مأمور الفحص تحت إشراف رامى مروان رئيس القسم فتبين وجود أجسام معتمة.

وبالعرض على جابر محمد موسى نائب مدير الجمارك قرر تكليف عادل قرنى بتفتيش حقائبها فتبين وجود 5 جرام من مادة يشتبة أن تكون لمخدر الكوكايين و٢٧٠ جرام من مسحوق يشتبة ان تكون مادة مخدرة وعد ٨٧٥ كبسولة و٢٠٠ قرص يشتبه ان تكون مواد مخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها وتم الجرد بلجنة مكونة من محمود صبرى وهيثم خلف الله بحضور هانى عبدالحافظ رئيس قسم الامن الجمركى.

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١ لسنة ٢٠٢١ والإجابة للنيابة.