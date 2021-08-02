محطم آمال «ديوكوفيتش» ينتزع «الذهبية» من الروسى «خاشانوف»

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أحرز الألمانى ألكسندر زفيريف ذهبية منافسات فردى الرجال للتنس بأوليمبياد طوكيو 2020 بعد انتصاره فى النهائى على الروسى كارين خاشانوف بنتيجة 6-3 و6-1.

وكان الإسبانى بابلو كارينيو بوستا نال البرونزية بعد تغلبه على الصربى نوفاك ديوكوفيتش بنتيجة 6-4 و6-7 و6-3.

وظهر الألمانى زفيريف بمستوى مميز خلال مشواره فى منافسات الأوليمبياد، وتمكن من هزيمة كل من: هسون لو، دانيال جالان، نيكولوز باسيلاشفيلى، جيريمى شاردى، ونوفاك ديوكوفيتش قبل أن يجهز على حلم خاشانوف.

فى سياق مختلف، يريد الاتحاد الدولى للتنس تمديد منافسات اللعبة فى الأوليمبياد إلى 11 يومًا بدلًا من تسعة أيام لضمان الراحة للاعبين والتعامل مع الأجواء الحارة فى نسخة باريس 2024 وما بعدها.

ونقل المنظمون بداية مباريات التنس فى طوكيو إلى المساء الأسبوع الماضى بعد شكاوى اللاعبين من الحرارة الشديدة، وحذر المصنف الثانى عالميًا دانييل ميدفيديف من إمكانية «وفاة» لاعب بسبب الحر.

وأبلغ ديفيد هاجرتى، رئيس الاتحاد الدولى للتنس، الصحفيين: «التحدى أن أمامنا تسعة أيام لخوض خمس مسابقات، ولدينا تقريبًا 200 لاعب. فى أول يومين تلعب 48 مباراة يوميًا».

وأضاف: «نحتاج إلى 11 يومًا للعب ومنح راحة أكبر للاعبين، وهذا يدفعنا للحديث مع المساهمين. أبلغنا اللاعبون بأنه من المهم لهم التدريب من أجل مسابقتين أو ثلاث مسابقات وهذه هى القوة الدافعة.. صوت الرياضيين».

وقال كريس دينت، المدير التنفيذى للاتحاد الدولى للتنس: «العنصر المهم هو راحة اللاعبين، وهذه هى الأولوية القصوى لنا ونتطلع لذلك فى ألعاب باريس ولوس أنجلوس (2028)».