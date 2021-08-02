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بعد زيارتهم المسجد.. وفد أبناء المصريين بالخارج: «الفتاح العليم» إنجاز عظيم في العمارة الإسلامية
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:40 مساءً
برعاية رئيس الجمهورية.. وزارة الرياضة تستعد لاطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك..صحتك»
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:40 مساءً
بلدية الموسم لـ"سبق": هناك مشروع عبّارات صندوقية لطريق الكدمي.. والتكاليف المالية عائق
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:32 مساءً
"طالبان" تتسلم مهام حراسة السفارة الروسية في كابول
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:32 مساءً
التسوية الودية بالرياض تسترد أكثر من 58 مليون ريال خلال عام 1442هـ
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:32 مساءً
"الزكاة والجمارك" تستعرض آليات توطين وظائف التخليص الجمركي
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:32 مساءً
شريك "نيوم" "مرسيدس إي كيو فورمولا إي" يفوز ببطولتي العالم للفرق والسائقين في "برلين"
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:32 مساءً
"الاتحاد" يستوفي متطلبات شهادة الكفاءة المالية.. ويتخلص من ديونه
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:32 مساءً
البنتاجون: وزير الدفاع لم يطلب من الرئيس الأفغاني الاستقالة أو مغادرة البلاد
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:26 مساءً
«أسوشيتد برس»: مقتل 7 أشخاص في مطار كابل
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الاثنين 16 أغسطس 2021 06:26 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
طهـران: مزاعـم واشنطن ولنـدن بضلوعنا في الهجوم على السفينة لا أساس لها من الصحة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 02 أغسطس 2021 04:18 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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