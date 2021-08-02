كيف تصبح ضابط شرطة من كلية الحقوق ؟.. الشروط والمستندات المطلوبة للذكور والإناث

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أعلنت وزارة الداخلية قبول خريجي كلية الحقوق من الذكور والإناث ليصبحوا بعد عامين ضباطا بعد التخرج من كلية الشرطة.. وحددت الوزارة يوم الثلاثاء 27 يوليو الماضي حتى يوم الخميس 19 أغسطس المقبل موعدًا لتلقي طلبات الالتحاق من خلال مكتب تنسيق القبول في كلية الشرطة.

- أن يكون المتقدم لكلية الشرطة مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

- أن يكون الطالب حسن السير والسلوك ويتمتع بالسمعة الطيبة.

- ألا يكون الطالب قد سبق أن صدر ضده حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

- أن يكون الطالب المتقدم مستوفيًا كل الشروط المطلوبة في اللياقة والصحة.

- ألا يقل طول الطالب المتقدم إلى كلية الشرطة عن 170 سم.

- أن يتحقق في المتقدم شرط القوام أقصى وزن = طول المتقدم – 90 .

- يشترط ألا تزيد سن الطالب في أول شهر أكتوبر المقبل على 22 سنة.

- يشترط ألا يكون الطالب المتقدم إلى الشرطة متزوجًا.

مواعيد التقدم الي كلية الشرطة عام 2021 - صورة أرشيفية

- يقدم الطالب حافظة تحتوي على المؤهل الجامعي وشهادة الميلاد وصورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به، بالإضافة شهادة الثانوية العامة إلى مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية.

- الدخول إلى الأكاديمية لإجراء الاختبارات من البوابة رقم «5» من الساعة 6 صباحا.

- يتم تحديد موعد للطالب لإجراء اختبار القدرات بعد سحب الملف.

- حال نجاح الطالب في الاختبار يبدأ في التدرج حتى الوصول للهيئة، وإذا نجح في هذا الاختبار الأخير يعتبر مؤهلا للالتحاق بكلية الشرطة للدراسة لمدة عامين ليصبح ضابط شرطة برتبة ملازم أول من كلية الحقوق.

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