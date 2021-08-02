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اكد احد لاعبو المنتخب الاوليمبي والمقرب من اللاعب عبدالرحمن مجدي ان الازمة المثارة حاليا والتى علي اثرها تم ايقاف اللاعب ما هيالا سوء فهم فقط

وقال زميل محدي في المنتخبات تصريحات خاصة للمصري اليوم : عبدالرحمن محدي لم يقصد الإساءة اطلاقا للعاملة وان سوء فهم لحديثهترجمته العاملة بشكل خاطيء صور لها انه اتجاوز معها في الكلام وذلك بسبب صعوبة الفهم والترجمة بين اللغتين العربية واليابانية

واضاف لاعب المنتخب الاوليمبي -الذي رفض ذكر اسمه- انه شاهد علي الحديث بين زميله والعاملة مؤكدا ان محدي لم يتجاوز معها بايشكل من الاشكال لكنها فهمت نرفزته وعصبيته بشكل خاطيء مؤكدا عدم وجود اي تجاوز اخلاقي من اللاعب ضد العاملة كما يتصورالبعض

كان اتحاد الكرة قد اصدر بيان رسمي صباح اليوم اعلن فيه ايقاف اللاعب واحالته للتحقيق في الواقعة المنسوبة اليه بسبب ازمتهواساءته لإحدي عاملات فندق الإقامة في اليابان الذي كانت تقيم فيه البعثة خصوصا بعدما اتهمت العاملة اللاعب في محضر رسمي وشكوي لامن الفندق وادارة البعثة بانه اساء اليها .

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس احمد مجاهد إيقاف عبدالرحمن مجدي لاعب المنتخب الأولمبي، بسبب ما بدر منه فيمقر فندق الاقامة بطوكيو اثناء مشاركة المنتخب الاوليمبي على خلفية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.