أخبار عاجلة

بعد زيارتهم المسجد.. وفد أبناء المصريين بالخارج: «الفتاح العليم» إنجاز عظيم في العمارة الإسلامية -
برعاية رئيس الجمهورية.. وزارة الرياضة تستعد لاطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك..صحتك» -
بلدية الموسم لـ"سبق": هناك مشروع عبّارات صندوقية لطريق الكدمي.. والتكاليف المالية عائق -
"طالبان" تتسلم مهام حراسة السفارة الروسية في كابول -
التسوية الودية بالرياض تسترد أكثر من 58 مليون ريال خلال عام 1442هـ -
"الزكاة والجمارك" تستعرض آليات توطين وظائف التخليص الجمركي -
شريك "نيوم" "مرسيدس إي كيو فورمولا إي" يفوز ببطولتي العالم للفرق والسائقين في "برلين" -
"الاتحاد" يستوفي متطلبات شهادة الكفاءة المالية.. ويتخلص من ديونه -
البنتاجون: وزير الدفاع لم يطلب من الرئيس الأفغاني الاستقالة أو مغادرة البلاد -
«أسوشيتد برس»: مقتل 7 أشخاص في مطار كابل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

لاعب الاوليمبي يكشف تفاصيل ازمة عبدالرحمن مجدي وعاملة الفندق

Print
لاعب المنتخب الاوليمبي يكشف تفاصيل ازمة عبدالرحمن مجدي وعاملة الفندق لاعب الاوليمبي يكشف تفاصيل ازمة عبدالرحمن مجدي وعاملة الفندق

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اكد احد لاعبو الاوليمبي والمقرب من اللاعب عبدالرحمن مجدي ان الازمة المثارة حاليا والتى علي اثرها تم ايقاف اللاعب ما هيالا سوء فهم فقط

وقال زميل محدي في المنتخبات تصريحات خاصة للمصري اليوم : عبدالرحمن محدي لم يقصد الإساءة اطلاقا للعاملة وان سوء فهم لحديثهترجمته العاملة بشكل خاطيء صور لها انه اتجاوز معها في الكلام وذلك بسبب صعوبة الفهم والترجمة بين اللغتين العربية واليابانية

واضاف لاعب المنتخب الاوليمبي -الذي رفض ذكر اسمه- انه شاهد علي الحديث بين زميله والعاملة مؤكدا ان محدي لم يتجاوز معها بايشكل من الاشكال لكنها فهمت نرفزته وعصبيته بشكل خاطيء مؤكدا عدم وجود اي تجاوز اخلاقي من اللاعب ضد العاملة كما يتصورالبعض

كان اتحاد الكرة قد اصدر بيان رسمي صباح اليوم اعلن فيه ايقاف اللاعب واحالته للتحقيق في الواقعة المنسوبة اليه بسبب ازمتهواساءته لإحدي عاملات فندق الإقامة في اليابان الذي كانت تقيم فيه البعثة خصوصا بعدما اتهمت العاملة اللاعب في محضر رسمي وشكوي لامن الفندق وادارة البعثة بانه اساء اليها .

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس احمد مجاهد إيقاف عبدالرحمن مجدي لاعب المنتخب الأولمبي، بسبب ما بدر منه فيمقر فندق الاقامة بطوكيو اثناء مشاركة المنتخب الاوليمبي على خلفية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022

قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال