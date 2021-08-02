أول رد فعل من الإسماعيلي على إيقاف عبد الرحمن مجدي وتحويله للتحقيق

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أكد عماد سليمان المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، أنه ناديه يحترم دائما قرارات إتحاد الكرة فى كافة الأمور، مضيفا :" نتمنى دائما الشفافيه فى جميع القرارت والقرار الذى اتخذه إتحاد الكرة بخصوص اللاعب عبدالرحمن مجدى لاعب المنتخب الأوليمبي حول وجود خطأ اقترفه اللاعب خلال التواجد فى اليابان على اثره أعلن إتحاد الكرة اليوم إيقافه والتحقيق معه".

وقال عماد سليمان، في تصريحات صحفية :"نطالب إتحاد الكرة بضرورة حضور الشئون القانونيه للنادى الإسماعيلى هذا التحقيق لكون اللاعب متعاقد مع النادى واحد لاعبيه حتى تكون هناك شفافيه كامله أمام الجميع وهذا حق أصيل للنادى".

وأضاف " عماد سليمان ان النادى الإسماعيلى عبر التاريخ هو أحد المصادر الكبرى لتدعيم المنتخبات الوطنيه بلاعبيه وفى جميع الأجيال ونحن كمؤسسه رياضيه عريقه نرفض أى خطأ أو تجاوز من أفراد النادى ولهذا إذا ثبت خطأ اللاعب عبدالرحمن مجدى فعليا سيكون النادى الاسماعيلى أول من يعاقبه بالإيقاف أو الخصم هو النادى لهذا نطالب بحضورنا التحقيق حتى تتضح كافة الأمور وأنا أعلم أن إتحاد الكرة لن يرفض ذلك فى اطار العدالة مع الجميع.