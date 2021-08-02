رئيس غرفة الصناعات الغذائية : سلامة الغذاء أساس زيادة التنافسية ونمو الصادرات

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قال المهندس اشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر اليوم يتوافر بها صناعة وطنية قوية وقادرة على المنافسة المحلية والدولية، مشيدا بجهود وزارة التجارة والصناعة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الغذائي، مشيراً أن سلامة الغذاء هي الأساس وكلمة السر في زيادة التنافسية ونمو الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح معرض "افريقيا للتصنيع الغذائي" في دورته التاسعة والذي افتتحه وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ويقام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وتنظمه شركة انفورما ماركتس العالمية بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية وغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات.

وشارك في المعرض الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، بالإضافة إلى نحو ١٤٠ شركة دولية ومحلية في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات.

واكد الجزايرلي، ان تحقيق الصادرات المصرية نموا ١٣٪ في النصف الاول من هذا العام في ظل جائحة كورونا يعد إنجاز كبير للحكومة وجميع القائمين على رفع تنافسية المنتج المحلى.

وأشار أن السعودية من أكثر البلاد التي تحقق فيها الصادرات المصرية نموا بالمقارنة بأزمات التصدير التي كانت تواجهها في السنوات الماضية، موجها الشكر لهيئة سلامة الغذاء والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة لدورها في رفع تنافسية الصناعات الوطنية وحل المشكلات التي كانت تواجه الصادرات الوطنية.

واضاف، كما أن الصناعات الغذائية كانت تواجه تحدي كبيرا في وجود رقابة فاعلة تساعد وتوجه الشركات لتحسين الأداء ورفع مستوي الجودة بالتوافق مع الإشترطات والمعايير الدولية، وهو الانجاز الذي تحقق بوجود هيئة سلامة الغذاء التي تعمل كاستشارى للمصانع والشركات الغذائية «ببلاش» علي حد تعبيره.

وقال:« مصر الآن في الاتجاه السليم لرفع تنافسية الصادرات وتحسين الجودة ونمو الاستثمار الصناعي، مضيفاً نحن في غرفة الصناعات الغذائية فخورون جدا بالمستقبل والانجازات التي حققتها الصناعات الغذائية نتيجة التغلب على أبرز المعوقات مثل تيسير الإجراءات التي كانت تواجه التسجيل وطرح المنتجات.

ولفت رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلي أن نتيجة للاصلاحات التي شهدها قطاع الصناعات الغذائية ودور هيئة سلامة الغذاء في رفع التنافسية نشهد حاليا تزايد في عدد الشركات المسجلين بالقائمة البيضاء.

وأشار أن شركات الأغذية الخاصة في مصر تطرح منتجاتها بمجرد الأخطار وليس التسجيل كما كان يحدث في مصر والعالم، كما أن ١٠٪ فقط من خاماتنا الصناعية يتم سحب عينات منها، كما يتم تطبيق اسس معايير المخاطر في سحب العينات.

وخلال افتتاح المعرض، أشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الى أهمية معرض "أفريقيا للتصنيع الغذائي" فى تحقيق التكامل الغذائي بين دول القارة الافريقية من خلال التكامل بين سلاسل التوريد القارية فى قطاعات الأغذية والمشروبات والتغليف واللوجستيات، لافتة الى ان المعرض يمثل منصة هامة لتعزيز التعاون بين دول القارة السمراء لتحقيق الأمن الغذائي القاري.

وأضافت جامع ان مصر تمثل محور إنتاجي وتصديري رئيسي للصناعات الغذائية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ، مشيرة الى أن استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في مصر تبلغ نحو 500 مليار جنيه ويسهم بنحو 24.5 % من الناتج المحلى الإجمالى ويستوعب 23.2 من حجم العمالة فى مصر .

وأشارت الوزيرة الى أن المعرض يمثل فرصة متميزة لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتعميق الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف ومن ثم المساهمة فى زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة اسواق دول القارة الأفريقية ، لافتة إلى ان أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية بلغت خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى نحو 2 مليار و 35 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و788 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 14 % .

ونوهت الوزيرة إلى ان قطاع الصناعات الغذائية في مصر يمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للمنافسة بالسوق المصري والأسواق الخارجية ، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية في زيادة صادرات القطاع لمختلف الأسواق العالمية.

وقد تفقدت الوزيرة عدد من اجنحة الدول المشاركة بالاضافة الى جناحى غرفة الصناعات الغذائية والذى ضم منتجات الشركات المشاركة فى مبادرة برنامج «ازدهار»والذي نفذته الغرفة بالإضافة إلى جناح غرفة التعبئة والتغليف.

وفى هذا الاطار اوضح المهندس اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان برنامج ازدهار تم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى GIZ وبرعاية وزارة التجارة والصناعة بغرض تسريع نمو ٢٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة فى القطاع الغذائى ، من خلال تقديم الدعم الفنى ورفع الكفاءة والمساهمة فى تطوير استراتيجية الشركات لتحقيق النمو المنشود بمساعدة استشاريون وخبراء متخصصين فضلا عن توفير دعم لمشاركة هذه الشركات فى المعارض السنوية .

من الجدير بالذكر انه سيعقد على هامش المعرض مؤتمراً على مدى 3 أيام بمشاركة 40 متحدث من كبار الخبراء الدوليين والإقليميين فى مجال الغذاء ، حيث سيتناول المؤتمر أحدث الاتجاهات والتكنولوجيا واللوائح في مجال تصنيع الاغذية والمشروبات.