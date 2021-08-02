«العالم سيشهد مزيدًا من الألم في المستقبل».. «فاوتشي» يحذر من عدم تلقي لقاح كورونا

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حذر مسؤول بالبيت الأبيض الأمريكي من معاناة تنتظر مستقبل العالم بأثره، جراء عدم تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وفي ظل انشغال العالم بمكافحة متحور«دلتا» من فيروس كورونا، حذر كبير مستشاري البيت الأبيض الطبيين، أنتوني فاوتشي، من أن «الأمور ستزداد سوءاً، على المستوى العالمي»، مشيرًا إلى عدة مسببات كان أهمها صعوبة بلوغ العالم لمناعة القطيع عبر تلقيح الحد الأقصى من مواطنيها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لافتًا إلى ضرورة اتباع الإرشادات الحكومية والحصول على التطعيم.

وأوضح فاوتشي أثناء مقابلة تلفزيونية أجراها مع شبكة «ABC» الإخبارية، الإثنين، أن «هناك حاجة كبيرة للتطعيم في ظل ارتفاع عدد الحالات الأسبوعية في الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن مليون شخص مؤهلين للحصول على الجرعات لم يتم تطعيمهم حتى الآن»، مشيرًا إلى أن «العالم سيشهد في المستقبل المزيد من الألم والمعاناة بسبب ارتفاع عدد الحالات»، مؤكداً أن «الحل يكمن في بلوغ كل بلدان العالم بما فيها البلدان الفقيرة لمناعة القطيع عبر تطعيم معظم مواطنيها».

وأشار «فاوتشي» إلى أن التفشي الجديد للمرض يأتي غالبًا من الأشخاص غير الملقحين.

وتكشف أحدث الإحصاءات من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، زيادة بنسبة 64.1% في حالات كورونا مع نهاية يوليو الماضي، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بمعدل 66606 حالات يوميا.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن المتوسط الأسبوعي لدخول حالات المستشفى للمصابين بكورونا ارتفع بنسبة 44% عن الأسبوع الممتد بين 16 إلى 22 يوليو.

يذكر أن مديرة مراكز السيطرة على الأمراض، روشيل والينسكي، قالت في وقت سابق، إن أكثر من 97% من مرضى كورونا الذين يدخلون المستشفيات في جميع أنحاء البلاد لم يتلقوا التطعيم.

في الاتجاه ذاته تعاني البلدان الأفقرحول العالم من شح مضطرد في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ على رأسها بلدان القارة الإفريقية؛ فمن بين إجمالي عدد سكانها البالغ تعدادهم حوالي 1.2 مليار نسمة، تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ثمانية ملايين نسمة فقط.