رئيس «أوليمبياد طوكيو» ينفى المسؤولية عن زيادة إصابات كورونا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال توشيرو موتو، رئيس اللجنة المنظمة لـ«أوليمبياد طوكيو»، إن دورة الألعاب الأوليمبية ليست وراء الزيادة الأخيرة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى اليابان.

وأضاف رئيس اللجنة - حسبما نقلت شبكة «سى إن إن» الأمريكية - أنه فى الوقت الذى ارتفع فيه عدد الإصابات فى جميع أنحاء اليابان، تمكن المنظمون من إبقاء الإصابات التى لها صلة بالأوليمبياد منخفضة نسبيا.

واستشهد موتو بتصريحات مماثلة من رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا وحاكمة طوكيو يوريكو كويكى، حيث نفيا فى وقت سابق أن تكون دورة الألعاب الأوليمبية مسؤولة عن الزيادة فى أعداد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» التى يتم تسجيلها فى البلاد.

وقد تم حتى الآن تسجيل 259 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد لأشخاص على صلة بأوليمبياد «طوكيو 2020». يشار إلى أن اللجنة المنظمة قد بدأت إحصاء عدد الإصابات بفيروس «كورونا» فى مطلع يوليو الماضى مع وصول الرياضيين والمسؤولين المشاركين بدورة الألعاب الأوليمبية، ولا تتضمن الإحصائيات الرياضيين والعاملين، الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجى فى معسكرات التدريب ما قبل الأولمبياد فى اليابان.