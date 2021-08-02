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«أنت بتعمق الفتنة».. رسالة نارية من أيمن بهجت قمر لخالد الغندور

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«أنت بتعمق الفتنة».. رسالة نارية من أيمن بهجت قمر لخالد الغندور «أنت بتعمق الفتنة».. رسالة نارية من أيمن بهجت قمر لخالد الغندور

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وجه الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، رسالة نارية إلى الإعلامي خالد الغندور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السابق.

وجاءت رسالة أيمن بهجت قمر، لخالد الغندور، بعدما كتب الأخير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «نادي الزمالك الاكثر تتويجًا بالبطولات الافريقية في القرن العشرين سواء دوري الابطال أو السوبر أو الافرو اسيوي أو في عدد البطولات».

وأضاف :«المباراة الوحيدة التي جمعت الفريقين في ملعب محايد في السوبر فاز الزمالك في الوقت الاخير من اللقاء وتم تسمية ايمن منصور ايمن سوبر واخيرا انه لشرف كبير الانتماء لكيان كبير مثل الزمالك مع كل الاحترام لكل الانتماءات الاخري وكل مشجعينهم».

وعلق أيمن بهجت قمر،على ما كتبه خالد الغندور، قائلاً :«والله لازم تبطل البوستات دي..بتعمق الفتنه ولازم حل»

المصرى اليوم

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