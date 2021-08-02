الصحف الإسبانية تسلط الضوء على المواجهة المرتقبة بين «الماتادور» واليابان

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يشهد نصف نهائى أوليمبياد طوكيو 2020 مواجهة قوية، عندما يلتقى منتخبا إسبانيا واليابان الذى انتصر على نيوزيلندا فى مباراة الدور ربع النهائى بنتيجة 4/ 2 فى ركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى.

تقام مباراة إسبانيا واليابان فى تمام الواحدة ظهرا اليوم، تعد هذه المرة الثالثة التى يصل فيها منتخب اليابان إلى نصف نهائى الأوليمبياد، وذلك بعد خسارته فى الدور نفسه فى أوليمبياد المكسيك 1968 ولندن 2012. اهتمت الصحف الإسبانية بتأهل إسبانيا إلى نصف نهائى أوليمبياد طوكيو 2020، بفوز تاريخى على كوت ديفوار 5-2. علقت صحيفة «ماركا»، قائلة: «عذاب فى نصف النهائى، لعب رافا مير دورًا رئيسيًا حيث ضمنت إسبانيا فوزًا أوليمبيًا على ساحل العاج فى دور الثمانية الأخيرة فى اليابان، احتاج فريق لويس دى لا فوينتى إلى مزيد من الوقت لضمان وصولهم إلى ربع النهائى حيث سيواجهون الدولة المضيفة الآن ويسعون إلى إقصائها والتأهل إلى النهائى من أجل حصد الذهبية».

فيما عنونت صحيفة «آس»، «السبت السحرى فى طوكيو، أدى هدفان من رافا مير إلى تأهل لاروجا إلى نصف نهائى أوليمبياد 2020 فى اليابان».

فى سياق آخر، ألقت الصحف البرازيلية الضوء على فوز منتخب السامبا على المنتخب الأوليمبى المصرى فى دور الـ8 بأوليمبياد طوكيو حيث تأهل السامبا بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، ليودع منتخب مصر أوليمبياد طوكيو 2020.

وعنونت صحيفة «Bolavip» البرازيلية، «الفريق البرازيلى يفوز بأخرى ويذهب إلى الدور نصف النهائى»، وقالت: على الرغم من ضعف النتيجة، كان فريق الكنارى هو المسيطر، لكنه اصطدم بالعلامة المصرية.

وأضافت الصحيفة: «الثلاثاء المقبل يعود الفريق إلى أرض الملعب لمواجهة المكسيك بحثًا عن مكان فى النهائى الكبير لألعاب طوكيو».

فيما نشرت صحيفة Super Esportes: فى الأسبوع الأخير من الألعاب الأوليمبية.. شاهد فرص حصول البرازيل على الميداليات.

وقالت: تدخل الدولة بقوة فى الرياضات الجماعية فى الأيام الأخيرة من دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، ويتنافس فريق الرجال فى البرازيل على الميدالية الذهبية الثانية على التوالى.

وتابعت: سيواجه الفريق المكسيك فى نصف النهائى، هذا الثلاثاء، يجب أن يواجهوا الإسبان الذين ينافسون اليابان فى نصف النهائى لديهم العديد من الشباب الذين قدموا أداءً جيدًا فى كأس أوروبا وهم يثيرون قلق البرازيليين، لكن، أولاً: من الضرورى أن تمر عبر المكسيكيين، الذين هم دائمًا أقوياء فى الألعاب.

بينما قالت صحيفة «Gazeta Web»: «بهدف كونها، البرازيل تهزم مصر فى مباراة صعبة وتتأهل إلى نصف نهائى أوليمبياد طوكيو».