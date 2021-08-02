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مصدر: وزير الرياضة وجه انذار شديد اللهجة للخطيب ولبيب واكد انه لن يسمح بالفتنة

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مصدر: وزير الرياضة وجه انذار شديد اللهجة للخطيب ولبيب واكد انه لن يسمح بالفتنة مصدر: وزير الرياضة وجه انذار شديد اللهجة للخطيب ولبيب واكد انه لن يسمح بالفتنة

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كشف مصدر مطلع داخل وزارة الرياضة عن ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه انذار شديد اللهجة لادارة القطبينالاهلي والزمالك برئاسة محمود الخطيب وحسين لبيب علي خلفية البيانات الاخيرة من الناديين.

وقال المصدر ان الوزير اوصل رساله مهمة للخطيب ولبيب بانه لن يسمح لاحد بتعكير الاجواء ولن يسمح لاحد باثارة فتنة وتهديد استقرارالوطن وطالب محمود الخطيب وحسين لبيب بترجيح مصلحة الوطن علي مصالحهم الشخصية وحذرهم من الانسياق والانحراف خلف مراهقي السوشيال ميديا.

واضاف المصدر: ان وزير الرياضة ينتهج سياسة الصبر واحتواء ازمات الأهلي والزمالك بشكل ودي وبهدوء لكنه لن يصبر ولن ينتظر لحدوثازمة تؤثر علي استقرار الوطن لاسيما بعدما خصصت معظم برامج التوك شو مساحات كبيرة للتحذير من فتنة محتملة بين الاهلي والزمالكمؤكدا ان الوزير سبق وانهي ازمة للاهلي والزمالك بعد التتويج ببطولة افريقيا بعد الاجتماع بالخطيب ولبيب واصداره بيان رسمي تضمناستجابة الطرفين وتقبل كل طرف للاخر وتقديرهم المتبادل لبعضهم البعض.

المصرى اليوم

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