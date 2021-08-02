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تراجع اداء الاقتصاد الصيني ينعكس علي سعر خام برنت

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تراجع اداء الاقتصاد الصيني ينعكس علي سعر خام برنت تراجع اداء الاقتصاد الصيني ينعكس علي سعر خام برنت

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تراجعت البترول اليوم وسط مخاوف من وضع الاقتصاد الصيني بعد أن أظهر مسح أن نمو نشاط المصانع تراجع بشكل حاد لدى ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم مع تفاقم المخاوف بشأن زيادة إنتاج النفط من منتجي أوبك.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ليصل سعره إلى 74.67 دولار للبرميل كما تراجع سعر الخام الامريكي إلى 73.25 دولار للبرميل .

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا “الصين تقود الانتعاش الاقتصادي في آسيا، وإذا تزايد التراجع، ستزداد المخاوف من أن تشهد التوقعات العالمية انخفاضا كبيرا.

“توقعات طلب الخام ليست على أرض صلبة وربما لن يتحسن ذلك لحين حدوث تحسن على صعيد اللقاحات عالميا”.

أظهر مسح أعمال يوم الاثنين تراجع نمو نشاط المصانع في الصين بشكل حاد في يوليو مع تقلص الطلب للمرة الأولى منذ أكثر من عام، ويرجع ذلك إلى أسباب منها ارتفاع المنتجات، مما يبرز التحديات التي تواجه مركز التصنيع العالمي.

ومما أثر أيضا على الأسعار، خلص مسح لرويترز إلى أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع في يوليو تموز إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2020، إذ خففت المنظمة قيود الإنتاج بموجب اتفاق مع حلفائها، بينما ألغت أكبر مصدري النفط تدريجيا تقليص الإمدادات الطوعي.

المصرى اليوم

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