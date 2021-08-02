الأمريكى «شاندر شوفل» أول بطل أوليمبى للجولف فى طوكيو

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أصبح الأمريكى شاندر شوفل أول بطل أوليمبى للجولف بـ266 تسديدة، بعد أن وجّه فى اليوم الأخير 67 تسديدة.

وتفوق «شوفل» فى التصنيف النهائى على السلوفاكى رورى ساباتينى، الذى حقق 267 نقطة، وكذلك مجموعة من سبعة لاعبين تايوانيين، ومواطنه كولين موريكاوا والتشيلى ميتو بيريرا والكولومبى سباستيان مونيوث والأيرلندى رورى ماكلروى واليابانى هيديكى ماتسوياما والإنجليزى بول كيسى.

فى السياق ذاته، تُوِّج الأسترالى، مات ويرن، بذهبية منافسات فردى الشراع فئة ليزر بأوليمبياد طوكيو، بعدما حقق المركز الأول فى تصفيات ما قبل السباق النهائى. وجاء الكرواتى تونشى ستيبانوفيتش فى المركز الثانى، وحصد الميدالية الفضية، بينما حقق البرونزية النرويجى، هيرمان توماسجارد.

واحتل البرازيلى روبرت شايدت، الحاصل على خمس ميداليات، والذى شارك سبع مرات فى الأوليمبياد، أمس الأحد، المركز التاسع من بين العشرة الذين شاركوا فى السباق النهائى، وبذلك فهو ليس لديه حظ إضافة ميدالية سادسة إلى سجل إنجازاته.