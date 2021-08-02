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«أسينسيو»: أمامنا فرصة تاريخية للتأهل لنهائى الأوليمبياد

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«أسينسيو»: أمامنا فرصة تاريخية للتأهل لنهائى الأوليمبياد «أسينسيو»: أمامنا فرصة تاريخية للتأهل لنهائى الأوليمبياد

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أكد ماركو أسينسيو، مهاجم الإسبانى الأوليمبى، أن فريقه أمامه فرصة تاريخية لبلوغ نهائى دورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020».

ويلتقى منتخب إسبانيا مع اليابان اليوم، الثلاثاء، فى نصف نهائى الأوليمبياد.

وقال أسينسيو، فى مؤتمر صحفى: «أشعر بأننى بحالة جيدة جدًا.. لقد تطورنا جميعًا على المستويين الفردى والجماعى منذ اللحظة الأولى»، مضيفًا: «نحن أفضل كثيرًا من الناحية البدنية، وأمام فرصة تاريخية بالنسبة لنا، ونواجهها بكثير من الحماسة والتطلعات».

وتحدث المهاجم عن غضبه بعد استبداله فى الدقيقة 67 من مباراة (لا روخا) أمام كوت ديفوار، قائلًا: «فى تلك اللحظة كنت بخير، أعتقد أننى كنت أشعر بالنصر من الداخل، وأننا سنصل لهدفنا.. لكن اتُّخذ قرار باستبدالى».

وأضاف لاعب ريال مدريد: «أعتقد أننا جميعًا تحسنا تدريجيًا، بلاشك أنا أيضًا.. سعيد لوجودى هنا، أعيش هذه التجربة وأتطلع إلى نصف النهائى».

المصرى اليوم

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