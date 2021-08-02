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تباينت آراء طلاب الثانوية العامة القسم علمي رياضيات في محافظة الدقهلية، الاثنين، حول امتحان التفاضل والتكامل، حيث اشتكى الطلاب من صعوبة بعض الأسئلة وضيق الوقت وهى الشكوى المتكررة من طلاب الرياضيات خاصة في مواد الرياضة، بينما قال آخرون أن الامتحان كان «كويس والحمد لله إنه خلص».

وقال عدد كبير من طلاب الثانوية العامة للمصرى اليوم «إنهم سعداء بانتهاء امتحانات الثانوية العامة أخيرًا بغض النظر عن صعوبة مادة التفاضل ولكن كانوا يتمنوا أن يكون آخر يوم سهل حتى يقضوا أجازة سعيدة»

وأشار الطلاب والطالبات أن أكثر من 50% من امتحان التفاضل كان يحتاج إلى تفكير ووقت للحل ولكن للأسف الوقت انتهى واضطروا إلى الاختيار بشكل عشوائي، مؤكدين أن الامتحان كان يحتاج إلى ثلاث ساعات وليس ساعتين، بينما أشار آخرون إلى أن الامتحان كان مستوى الطالب المتوسط وبه بعض الأسئلة للطالب المتميز.

وطالب الطلاب بضرورة مراعاة عدم كفاية الوقت في التصحيح وفي التنسيق بعد النتيجة.