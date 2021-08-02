محافظ بني سويف يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي النهضة ونورث كنتاكي الأمريكية

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شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الاثنين، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين جامعتي النهضة ونورث كنتاكي الأمريكية في مجال تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي، حيث وقع على المذكرة الدكتور حسام الدين الملاحي رئيس جامعة النهضة، والدكتور أشيش فيادي D.r Ashish Vaidya رئيس جامعة نورث كنتاكي، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، والدكتور مجدي عبدالقادر نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الخضراوي عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور حسن حسب النبي عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة نورث كنتاكي، ولفيف من قيادات جامعة النهضة وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم أهمية دعم الراوبط والتعاون بين الجامعات المصرية الخاصة ونظيرتها الأمريكية بما ينعكس على دعم جودة الأداء التعليمي ومنظومة التعليم العالي من خلال تعزيز التعاون وتبادل الرؤى والخبرات والأفكار والمساهمة في تدعيم العلاقات العلمية بين كوادر الجامعتين من خلال إجراء مشروعات وأبحاث وعقد جلسات ومؤتمرات وندوات علمية مشتركة.

وتضمنت مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعتين، الإشارة إلى أوجه التعاون المشترك في مجالات نقل خبرات التطوير،والتبادل الطلابي، تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، تطوير عدد من البرامج الأكاديمية قصيرة الأجل، ومشروعات البحث العلمي والتكنولوجي، وأية أنشطة أخرى تحوز اهتمام الجامعتين في المجالات الأكاديمية والبحثية والتكنولوجية.

وتخلل الفعالية عرض أفلام تسجيلية عن جامعة النهضة وجامعة نورث كنتاكي، تم خلالها استعراض الكليات الموجودة بكل جامعة والتخصصات والأقسام العلمية بهما والبرامج والمناهج التعليمية ونظم القبول، بالإضافة إلى تبادل الكلمات من قيادات الجامعتين، فيما اختتمت الفعالية بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين