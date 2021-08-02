محافظ الوادي الجديد يُخفّض الحد الأدنى لتنسيق الثانوي العام إلى 230 درجة

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قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الإثنين، تخفيض الحد الأدنى لمجموع تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام إلى 230 درجة على مستوى المحافظة، في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية بإستثناء مدرسة السادات الثانوية العسكرية بالخارجة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام. وكذلك فتح فصول خدمات للتعليم الثانوى العام دون التقيد بالمجموع للراغبين في الإلتحاق.

وأوضح الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم تحديد مدرسة بكل إدارة تعليمية لفتح فصول الخدمات على أن تكون مشتركة ( بنين وبنات )، وذلك بمدارس ( نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة، مدرسة باريس الثانوية، بلاط الثانوية، الشهيد أحمد المنسى بموط ،الفرافرة الثانوية المشتركة).