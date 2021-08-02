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مكة : القبض على 4 ينقلون مخالفي أمن الحدود بين المناطق

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عاجل | مهلة للبلديات لإزالة التشوهات

تشهد مختلف أمانات المناطق حالة استنفار بعد تلقيها خطابا من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، تضمن سرعة معالجة...

01b894d344.jpgالدمام: فهد الحشام
81adfdab88.jpg23 ذو الحجة 1442 هـ

26 % من مشاريع الطرق وقائية

بلغ عدد مشاريع الطرق القائمة حاليا في المملكة 621 مشروعا، انقسمت إلى 3 أنواع: مشاريع التنفيذ بواقع 352 مشروعا، والمشاريع العادية بـ106...

icon-byline.pngأبها: محمد الفهيد
icon-clock.png23 ذو الحجة 1442 هـ

800 ألف خدمة للحجاج

أفصحت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية عن عدد خدماتها المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، والتي تجاوزت الـ800 ألف خدمة بالتعاون مع 14 جهة...

icon-byline.pngمكة المكرمة : الوطن
icon-clock.png22 ذو الحجة 1442 هـ

270 مخالفا للأمن البيئي خلال شهر

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 270 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي.وتصدرت مخالفة بيع الحطب...

icon-byline.pngجدة: محمد بن غرسان
icon-clock.png22 ذو الحجة 1442 هـ
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كوخ ومعصرة هوائية يجذبان زوار ألمع

حول مهندس منزله بمحافظة رجال ألمع إلى مزار سياحي يومي بإنشاء كوخ في الطابق العلوي ومعصرة هوائية للعسل بمدخل المنزل، ليشهد إقبالًا...

icon-byline.pngجازان : محمد الحسين
icon-clock.png22 ذو الحجة 1442 هـ

ما هي المفاجأة التي أعلن عنها السديس؟

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، منتسبي الرئاسة لترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png22 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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