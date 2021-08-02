مكة : القبض على 4 ينقلون مخالفي أمن الحدود بين المناطق
تشهد مختلف أمانات المناطق حالة استنفار بعد تلقيها خطابا من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، تضمن سرعة معالجة...
بلغ عدد مشاريع الطرق القائمة حاليا في المملكة 621 مشروعا، انقسمت إلى 3 أنواع: مشاريع التنفيذ بواقع 352 مشروعا، والمشاريع العادية بـ106...
أفصحت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية عن عدد خدماتها المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، والتي تجاوزت الـ800 ألف خدمة بالتعاون مع 14 جهة...
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 270 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي.وتصدرت مخالفة بيع الحطب...
حول مهندس منزله بمحافظة رجال ألمع إلى مزار سياحي يومي بإنشاء كوخ في الطابق العلوي ومعصرة هوائية للعسل بمدخل المنزل، ليشهد إقبالًا...
دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، منتسبي الرئاسة لترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ...