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شرطة مكة تطيح بـ 3 مقيمين ارتكبوا جريمة نقل مخالفين بين المناطق

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شرطة مكة تطيح بـ 3 مقيمين ارتكبوا جريمة نقل مخالفين بين المناطق شرطة مكة تطيح بـ 3 مقيمين ارتكبوا جريمة نقل مخالفين بين المناطق
جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأحيلوا إلى النيابة العامة

شرطة مكة تطيح بـ 3 مقيمين ارتكبوا جريمة نقل مخالفين بين المناطق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهود الأمنية للحملة المشتركة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على (3) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية السودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود بين مناطق المملكة داخل شاحنات، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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