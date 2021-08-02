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"أبوزيد": اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً

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"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً "أبوزيد": اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً
"عون" و"ميقاتي" يبحثان أسماء تشكيلتها

توقّع المحلل السياسي اللبناني سركيس أبوزيد، اليوم الاثنين، أن تبصر اللبنانية الجديدة النور غداً؛ إذا توفرت الإرادة السياسية، معتبراً أن الأمور ليست معقدة بشكل كبير.

ونقلت "سبوتنيك" عن "أبوزيد" أن لقاء رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، مع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم يأتي لبحث الأسماء والدخول في تفاصيل التشكيلة الحكومية.

وأشار إلى أنه في ضوء هذا الاجتماع سيتبين إذا كانت العقبات قد أزليت أم لا.

ولفت إلى وجود حاجة مُلحّة للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل تلويح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات، وتصاعد الضغوط الخارجية، وصعوبة الوضع الداخلي والسخط الشعبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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