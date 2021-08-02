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أول تعليق من أحمد مجاهد علي أزمة لاعب الاوليمبي وعاملة الفندق

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أول تعليق من أحمد مجاهد علي أزمة لاعب المنتخب الاوليمبي وعاملة الفندق أول تعليق من أحمد مجاهد علي أزمة لاعب الاوليمبي وعاملة الفندق

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أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أن الأمور ستسير في مسارها الطبيعي في التحقيق الخاص بلاعب الاوليمبيعبدالرحمن محدي للوقوف علي الموقف النهائي للاعب وادانته من عدمها

وشدد أحمد مجاهد علي أن القيم والمبادئ وسمعة منتخب هي الاساس الذي لن نحيد عنه مهما حدث وأن من اخطأ لابد أن يعاقب.

كان اتحاد الكرة قد اصدر بيان رسمي صباح اليوم اعلن فيه ايقاف اللاعب واحالته للتحقيق في الواقعة المنسوبة اليه بسبب ازمتهواساءته لإحدي عاملات فندق الإقامة في اليابان الذي كانت تقيم فيه البعثة خصوصا بعدما اتهمت العاملة اللاعب في محضر رسمي وشكوي لامن الفندق وادارة البعثة بانه اساء اليها .

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس احمد مجاهد إيقاف عبدالرحمن مجدي لاعب المنتخب الأولمبي، بسبب ما بدر منه في مقرفندق الاقامة بطوكيو اثناء مشاركة المنتخب الاوليمبي على خلفية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

المصرى اليوم

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