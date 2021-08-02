وظائف خالية في وزارة الصحة والسكان بالمحافظات (التفاصيل وطريقة التقديم)

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كشفت وزارة الصحة السكان عن حاجتها لعدة وظائف بمحافظات سوهاج وبني سويف وكفر الشيخ ودمياط والاسكندرية وقنا بالاضافة إلى مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة، حيث تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية للعديد من التخصصات وننشر العديد من الوظائف المطلوبة حاليًا من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

1- وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج بدرجة مدير عام

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

وزارة الصحة والسكان

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة الصحة والسكان

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفه بديوان عام مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة بنجاح طبقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016ولائحته التنفيذية

المهارات الفنية:

القدره على القياده والتوجيه ووضع الخطط والبرامج

سنوات الخبرة:

قضاء مده بينيه قدرها سنتان على الاقل في وظيفة من الدرجة الادنى مباشرة للعاملين في القطاع الحكومى ومدة 17 سنه اعتبارا من تاريخ الحصول على المؤهل لغير العاملين في القطاع الحكومى

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

بكالوريوس طب وجراحة

المستندات المطلوبة:

-بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا ومتضمنا المؤهل والمده البينيه والكليه الوظائف الاشرافيه السابق شغلها تقرير كفايه الاداء والجزاءات أن وجدت الخبره النوعيه والزمنيه الدورات التدريبيه ( مدتها ـ نوعها مكانها )

ـ العلاوات التشجيعيه وخطابات الشــكر والتقدير

- بيان عن أبرز أنجازات المتقدم وأسهاماته في الوحده التي يعمل بها مدعما بالمستندات المعـده لذلـك

-اقتراحات تطوير الوحده المتقدم لها وفقاً للنموذج المعد لهذا الشأن

-عدد 4 صوره شخصيه

-عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى

-جميع المستندات المطلوبة تقدم من أصل + 3 صور + نسخة على c

بداية الإعلان:

2021/08/02

نهاية الإعلان:

2021/09/01

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات شخصيا بأسم السيد الاستاذ رئيس الامانه الفنيه للجنه الدائمه لاختيار القيادات بالاداره العامه لشئون الافراد بديوان عام الوزاره

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2- وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بنى سويف بدرجة مدير عام

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

وزارة الصحة والسكان

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة الصحة والسكان

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفه بديوان عام مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بنى سويف التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة بنجاح طبقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016ولائحته التنفيذية

المهارات الفنية:

القدره على القياده والتوجيه ووضع الخطط والبرامج

سنوات الخبرة:

قضاء مده بينيه قدرها سنتان على الاقل في وظيفة من الدرجة الادنى مباشرة للعاملين في القطاع الحكومى ومدة 17 سنه اعتبارا من تاريخ الحصول على المؤهل لغير العاملين في القطاع الحكومى

شروط المؤهل:

بكالوريوس طب وجراحة

المستندات المطلوبة:

-بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا ومتضمنا المؤهل والمده البينيه والكليه الوظائف الاشرافيه السابق شغلها تقرير كفايه الاداء والجزاءات أن وجدت الخبره النوعيه والزمنيه الدورات التدريبيه ( مدتها ـ نوعها مكانها )

ـ العلاوات التشجيعيه وخطابات الشــكر والتقدير

- بيان عن أبرز أنجازات المتقدم وأسهاماته في الوحده التي يعمل بها مدعما بالمستندات المعـده لذلـك

-اقتراحات تطوير الوحده المتقدم لها وفقاً للنموذج المعد لهذا الشأن

-عدد 4 صوره شخصيه

-عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى

-جميع المستندات المطلوبة تقدم من أصل + 3 صور + نسخة على c.d

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

بداية الإعلان:

2021/08/02

نهاية الإعلان:

2021/09/01

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

-تقدم الطلبات شخصيا بأسم السيد الاستاذ رئيس الامانه الفنيه للجنه الدائمه لاختيار القيادات بالاداره العامه لشئون الافراد بديوان عام الوزاره

==========

3- وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ بدرجة مدير عام

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

وزارة الصحة والسكان

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة الصحة والسكان

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفه بديوان عام مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة بنجاح طبقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016ولائحته التنفيذية

المهارات الفنية:

القدره على القياده والتوجيه ووضع الخطط والبرامج

سنوات الخبرة:

قضاء مده بينيه قدرها سنتان على الاقل في وظيفة من الدرجة الادنى مباشرة للعاملين في القطاع الحكومى ومدة 17 سنه اعتبارا من تاريخ الحصول على المؤهل لغير العاملين في القطاع الحكومى

شروط المؤهل:

بكالوريوس طب وجراحة

المستندات المطلوبة:

-بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا ومتضمنا المؤهل والمده البينيه والكليه الوظائف الاشرافيه السابق شغلها تقرير كفايه الاداء والجزاءات أن وجدت الخبره النوعيه والزمنيه الدورات التدريبيه ( مدتها ـ نوعها مكانها )

ـ العلاوات التشجيعيه وخطابات الشــكر والتقدير

-بيان عن أبرز أنجازات المتقدم وأسهاماته في الوحده التي يعمل بها مدعما بالمستندات المعـده لذلـك

-اقتراحات تطوير الوحده المتقدم لها وفقاً للنموذج المعد لهذا الشأن

-عدد 4 صوره شخصيه

-عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى

-جميع المستندات المطلوبة تقدم من أصل + 3 صور + نسخة على c.d

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

بداية الإعلان:

2021/08/02

نهاية الإعلان:

2021/09/01

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

-تقدم الطلبات شخصيا بأسم السيد الاستاذ رئيس الامانه الفنيه للجنه الدائمه لاختيار القيادات بالاداره العامه لشئون الافراد بديوان عام الوزاره

==========

4- وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط بدرجة مدير عام

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

وزارة الصحة والسكان

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة الصحة والسكان

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفه بديوان عام مديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة بنجاح طبقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016ولائحته التنفيذية

المهارات الفنية:

القدره على القياده والتوجيه ووضع الخطط والبرامج

سنوات الخبرة:

قضاء مده بينيه قدرها سنتان على الاقل في وظيفة من الدرجة الادنى مباشرة للعاملين في القطاع الحكومى ومدة 17 سنه اعتبارا من تاريخ الحصول على المؤهل لغير العاملين في القطاع الحكومى

شروط المؤهل:

بكالوريوس طب وجراحة

المستندات المطلوبة:

بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا ومتضمنا المؤهل والمده البينيه والكليه الوظائف الاشرافيه السابق شغلها تقرير كفايه الاداء والجزاءات أن وجدت الخبره النوعيه والزمنيه الدورات التدريبيه ( مدتها ـ نوعها مكانها )

العلاوات التشجيعيه وخطابات الشــكر والتقدير

بيان عن أبرز أنجازات المتقدم وأسهاماته في الوحده التي يعمل بها مدعما بالمستندات المعـده لذلـك

اقتراحات تطوير الوحده المتقدم لها وفقاً للنموذج المعد لهذا الشأن

عدد 4 صوره شخصيه

عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى

جميع المستندات المطلوبة تقدم من أصل + 3 صور + نسخة على c.d

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

بداية الإعلان:

2021/08/02

نهاية الإعلان:

2021/09/01

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات شخصيا بأسم السيد الاستاذ رئيس الامانه الفنيه للجنه الدائمه لاختيار القيادات بالاداره العامه لشئون الافراد بديوان عام الوزاره

============

5- مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الاسكندرية بالدرجة (العالية )

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

وزارة الصحة والسكان

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة الصحة والسكان

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفه على قمة وظائف مديرية الشؤون الصحية من المستوى الأول

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة بنجاح طبقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016ولائحته التنفيذية

المهارات الفنية:

القدره على القياده والتوجيه ووضع الخطط والبرامج

سنوات الخبرة:

قضاء مده بينيه قدرها سنة على الاقل في وظيفة من الدرجة الادنى مباشرة للعاملين في القطاع الحكومى ومدة 18 سنه اعتبارا من تاريخ الحصول على المؤهل لغير العاملين في القطاع الحكومى

شروط المؤهل:

بكالوريوس طب وجراحة

المستندات المطلوبة:

بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا ومتضمنا المؤهل والمده البينيه والكليه الوظائف الاشرافيه السابق شغلها تقرير كفايه الاداء والجزاءات أن وجدت الخبره النوعيه والزمنيه الدورات التدريبيه ( مدتها ـ نوعها مكانها )

العلاوات التشجيعيه وخطابات الشــكر والتقدير

بيان عن أبرز أنجازات المتقدم وأسهاماته في الوحده التي يعمل بها مدعما بالمستندات المعـده لذلـك

اقتراحات تطوير الوحده المتقدم لها وفقاً للنموذج المعد لهذا الشأن

عدد 4 صوره شخصيه

عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى

جميع المستندات المطلوبة تقدم من أصل + 3 صور + نسخة على c.d

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

بداية الإعلان:

2021/08/02

نهاية الإعلان:

2021/09/01

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات شخصيا بأسم السيد الاستاذ رئيس الامانه الفنيه للجنه الدائمه لاختيار القيادات بالاداره العامه لشئون الافراد بديوان عام الوزاره

===========

6- مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا بالدرجة ( العالية )

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

وزارة الصحة والسكان

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة الصحة والسكان

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفه على قمة وظائف مديرية الشؤون الصحية من المستوى الأول

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة بنجاح طبقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016ولائحته التنفيذية

المهارات الفنية:

القدره على القياده والتوجيه ووضع الخطط والبرامج

سنوات الخبرة:

قضاء مده بينيه قدرها سنة على الاقل في وظيفة من الدرجة الادنى مباشرة للعاملين في القطاع الحكومى ومدة 18 سنه اعتبارا من تاريخ الحصول على المؤهل لغير العاملين في القطاع الحكومى

شروط المؤهل:

بكالوريوس طب وجراحة

المستندات المطلوبة:

بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا ومتضمنا المؤهل والمده البينيه والكليه الوظائف الاشرافيه السابق شغلها تقرير كفايه الاداء والجزاءات أن وجدت الخبره النوعيه والزمنيه الدورات التدريبيه ( مدتها ـ نوعها مكانها )

العلاوات التشجيعيه وخطابات الشــكر والتقدير

بيان عن أبرز أنجازات المتقدم وأسهاماته في الوحده التي يعمل بها مدعما بالمستندات المعـده لذلـك

اقتراحات تطوير الوحده المتقدم لها وفقاً للنموذج المعد لهذا الشأن

عدد 4 صوره شخصيه

عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى

جميع المستندات المطلوبة تقدم من أصل + 3 صور + نسخة على c.d

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

بداية الإعلان:

2021/08/02

نهاية الإعلان:

2021/09/01

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات شخصيا بأسم السيد الاستاذ رئيس الامانه الفنيه للجنه الدائمه لاختيار القيادات بالاداره العامه لشئون الافراد بديوان عام الوزاره

===========

7- مدير عام الإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

محافظة البحيرة

وصف الوظيفة:

- تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة بديوان مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

- يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لمدير المديرية.- يقوم شاغل هذة الوظيفة بالإشراف على العاملين بالإدارة.- يقوم بإجراء بعض الاتصالات بغر ض تمثيل الإدارة تحت رئاسته.- يتولى مهام التوجيه وتخطيط وتنسيق العمل بالإدارات المختلفة التابعة له في مجال الطب العلاجى. -يقوم بالإشتراك في وضع السياسة العلاجية بالمستشفيات والوحدات الصحية الأخرى بالمحافظة. -يقوم بالإشتراك في خطة الطوارئ الصحية بالمحافظة ومتابعة تنفيذها في ظروف السلم والحرب وتنفيذ أحكام القوانين والقرارات التي تتعلق بالمؤسسات العلاجية.

المهارات الفنية:

- القدرة على الإشراف والتوجيه.- إجتياز الدورات التدريبية اللازمة في مجال العمل .

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية عامين على الأقل في الدرجة الأولى أو قضاء مدة كلية 17 سنة على الأقل .

شروط المؤهل:

بكالوريوس في الطب والجراحة.

المستندات المطلوبة:

- تقديم أصل + 7 صور من استمارة التقدم وتقديمها للأمانة الفنية بمديرية التنظيم والإدارة متضمنة التالى :-

- طلب التقديم + 8 صور شخصية حديثة .

- بيان حالة وظيفية وشهادة قانونية – استمارة الدورات التدريبية .

- انجازات في مجال العمل – مقترح التطوير للوظيفة المتقدم إليها .

- المستندات المؤيدة لما ورد بالتقرير

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

بداية الإعلان:

2021/08/01

نهاية الإعلان:

2021/08/31

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

- سحب استمارة التقدم من الأمانة الفنية للوظائف القيادية بمديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة شارع عبدالسلام الشاذلى -بجوار مبنى ديوان عام المحافظة تليفون: 3349073 /045

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8- مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

محافظة البحيرة

وصف الوظيفة:

- تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الادارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بديوان مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة. (جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهه)

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

- يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لمدير المديرية.- يقوم شاغل هذة الوظيفة بالإشراف على العاملين بالإدارة.- يقوم بإجراء بعض الإتصالات بغر ض تمثيل الإدارة تحت رئاسته.- يتولى مهام التوجيه وتنفيذ البرامج المتعلقة بالخدمات الوقائية ومكافحة الأمراض المختلفة بالمحافظة. -يقوم بالإشتراك في وضع السياسة الوقائية والرعاية الأساسية بالمستشفيات والوحدات الصحية الأخرى بالمحافظة. -يقوم بالإشراف على مكافحة الأمراض المعدية وصحة البيئة والخدمات الصحية الأساسية بالمحافظة.. -يقوم بالإشراف على أعمال الحجر الصحى بالمحافظة إن وجد.

المهارات الفنية:

- القدرة على الإشراف والتوجيه.- إجتياز الدورات التدريبية اللازمة في مجال العمل

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية عامين على الأقل في الدرجة الأولى أو قضاء مدة كلية 17 سنة على الأقل .

شروط المؤهل:

بكالوريوس في الطب والجراحة.

المستندات المطلوبة:

- تقديم أصل + 7 صور من استمارة التقدم وتقديمها للأمانة الفنية بمديرية التنظيم والإدارة متضمنة التالى :-

- طلب التقديم + 8 صور شخصية حديثة .

- بيان حالة وظيفية وشهادة قانونية – استمارة الدورات التدريبية .

- انجازات في مجال العمل – مقترح التطوير للوظيفة المتقدم إليها .

- المستندات المؤيدة لما ورد بالتقرير

بداية الإعلان:

2021/08/01

نهاية الإعلان:

2021/08/31

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

- سحب استمارة التقدم من الأمانة الفنية للوظائف القيادية بمديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة. شارع عبدالسلام الشاذلى -بجوار مبنى ديوان عام المحافظة. تليفون: 3349073 /045

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