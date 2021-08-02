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سفارة البحرين بالقاهرة: بدء تطعيم المواطنين المتواجدين بمصر ضد كورونا غدًا

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سفارة البحرين بالقاهرة: بدء تطعيم المواطنين المتواجدين بمصر ضد كورونا غدًا سفارة البحرين بالقاهرة: بدء تطعيم المواطنين المتواجدين بمصر ضد كورونا غدًا

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تبدأ سفارة البحرين في القاهرة، غدًا الثلاثاء، تطعيم جميع المواطنين والطلبة البحرينيين المقيمين في الذين سجلوا رغباتهم خلال الفترة الماضية للحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وقال هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، في بيان، الإثنين، إن بدء تطعيم المواطنين في الخارج حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

يذكر أن سفارة مملكة البحرين في القاهرة قامت خلال الفترة الماضية بتلقي رغبات المواطنين البحرينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية الذين سجلوا لإتمام الإجراءات اللازمة عبر المنصة الإلكترونية للسفارة، وتم التواصل معهم عبر الاتصال المباشر لإبلاغهم بوقت ومكان تلقي التطعيم.

المصرى اليوم

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