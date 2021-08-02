رئيس جامعة المنوفية يتفقد مبنى كلية طب الأسنان

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تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الإثنين، مبنى كلية طب الأسنان يرافقه الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة والدكتور أيمن على المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.

تفقد «مبارك» جميع الأدوار وتجهيزات الكلية والمعامل والمدرجات وقاعات التدريس مشيدا بحجم العمل الذي تم بالكلية وصدور موافقة المجلس الأعلى للجامعات ببدء الدراسة بالكلية في العام الدراسى القادم لتكون إضافة جديدة متميزة لكليات الجامعة مجهزة طبقا لمعايير الجودة لتأهيل الطلاب في مجالات التخصص بطب الأسنان والمساهمة في تطوير مستوى الخدمة الطبية، وتوفير التخصصات العلاجية المطلوبة من خلال أقسام الكلية المختلفة.