طواريء في «الرياضة» بسبب الأزمة بين الاهلي والزمالك والوزير يتصل بالخطيب ولبيب

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تسود حالة من القلق والاستياء داخل وزارة الشباب والرياضة إثر حالة التوتر غير المسبوقة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وحربالتصريحات والبيانات الرسمية التى تصدر بشكل يومي في القلعتين تأثرا بمطالب الجماهير المتعصبة علي مواقع التواصل الاجتماعي

وابدت الوزارة قلقها من تبعات التصعيد الأخير بين ادارة الناديين برئاسة محمود الخطيب وحسين لبيب لاسيما بعد الازمة الطاحنة التىشهدتها الساحة الرياضية عقب تتويج الأحمر بلقب افريقيا للمرة العاشرة وما تبعها من تهنئة من المارد الابيض ثم سحبها علي خلفيةاستهزاء قناة الاهلي عبر صفحتها الرسمية بتهنئة الزمالك فضلا عن عدم اعتذار ادارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب للزمالك عن هذاالتصرف والاكتفاء باعتذار سوشيال ميديا قناة الاهلي

وتأججت شدة الخلاف والصراع بين الاهلي والزمالك خلال الساعات القليلة الماضية علي خلفية تصريحات سيد عبدالحفيظ مدير الكرةوتهكمه علي الزمالك وتهديده للمنظومة الكروية واعلانه رفض ناديه خوض مبارياته وفقا للجدول مما اضطر اتحاد الكرة لتعديل الجدول مرهأخري

وفي ظل سيطرة ازمة التصريحات والبيانات بين الاهلي والزمالك وخصوصا بعد تقديم ادارة للاهلي شكوي رسمية ضد قناة نادي الزمالكوبعض القنوات الفضائية علي الرأي العام وبرامج التوك شو تدخل الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة لوأد الفتنة والقضاء عليها مبكراقبل اشتعالها للحفاظ علي الهدوء والاستقرار في الناديين من جهةٍ وفي المنظومة الرياضية من جهة اخري .

ووفقا لمصدر مطلع داخل الوزارة وقريب من وزير الرياضة فان اشرف صبحي كثف من اتصالاته الهاتفية مع حسين لبيب ومحمود الخطيبوطالبهم بضبط النفس وعدم التصعيد فيما بينهما في الفترة المقبلة بعدما اتخذت الأزمة منحي خطير بتقديم شكاوي رسمية من الأهلي ضدالزمالك وقناة الابيض والتى تبعها بيان رسمي من ادارة الزمالك بالتضامن مع قناة الناديين والاعلاميين المنتمين للقلعة البيضاء في القنواتالفضائية فضلا عن دعوي ادارة الابيض لاجتماع طارئ امس للرد علي اتهامات الأهلي والذي لم يصدر بشانه بيان رسمي من الزمالك حتيمثول الجريدة للطبع