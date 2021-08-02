«زراعة الشيوخ»: مشروع الدلتا الجديدة يُضيف للزراعة المصرية مليون فدان

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أكد النائب احمد محسن عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، على الأهمية الكبيرة لمشروع الدلتا الجديدة، الذي يعد الأضخم في مجال الزراعة المصرية قبل عقود، وأطلقه الرئيس السيسي بهدف تنمية 2.2 مليون فدان، بما يمثل 30% من مساحدة الدلتا القديمة ويعد نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة في مصر.

واشار محسن، خلال تصريحات له إلى حجم مشروع الدلتا الجديدة الجديدة العملاق، لافتا إلى أن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنيه، وباقي المساحة مشروعات متكاملة.

واضاف عضو مجلس الشيوخ، أن أهم مزايا المشروع إنه يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمعالجة الفقر المائي، ويعد مشروعا تنمويًا نموذجيا بكل معاني الكلمة.

واوضح النائب، أن مشروع الدلتا الجديدة، مشروع رائد سيعمل على تحقيق الأمن الغذائي في مصر وإقامة مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الانتاج الزراعي. وشدد محسن بأن الدلتا الجديدة، إضافة اقتصادية وزراعية للملايين من أهل مصر لم تحدث منذ عقود.