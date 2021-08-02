انطلاق الأوكازيون الصيفي اليوم.. و«حماية المستهلك» يُحذر من العروض الوهمية

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‎ينطلق الأوكازيون الصيفى 2021، اعتبارًا من اليوم الاثنين، ولمدة شهر، وسيكون لكل محل أسبوعين، وعلى من يريد المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية ومن المتوقع ان يشارك في الاوكازيون الصيفى من 3 الاف إلى 3500 محلا وان تصل نسبة متوسط التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 40%، وأن ذلك سيكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة.

‎وشدد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تيسير كل الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الصيفى 2021 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.

‎وأوضح أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن سيارات الضبطية القضائية بالجهاز ستجوب الأسواق خلال فترة الأوكازيون للتأكد من جدية العروض المعلن عنها والتصدي لأي مخالفات، كما أن المحالات التي ستشارك في الأوكازيون الصيفى 2021 لهم الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تحرير محاضر احالتها إلى النيابة، لافتًا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين حريص على نجاح موسم الأوكازيون الصيفى لإتاحة منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة في العروض وكذلك العمل على تنشيط حركة التجارة.

‎ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2021 فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث ان نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الصيفي.

‎يأتي ذلك في الوقت الذي شكلت فيه وزارة التموين مجموعات عمل لشن حملات مستمرة على المحلات التجارية، للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار وكذلك حصولها على تصاريح من مديريات التموين للمشاركة في الأوكازيون الصيفي، كما قامت وزارة التموين ممثلة في قطاع التجارة الداخلية على إصدار نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شراؤه في فترة الأوكازيون الصيفى للاستفادة من عروض تخفيضات الاسعار منها مشاهدة المنتجات «الملابس» بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه في حالة وجود لون المنتج باهت، فأنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري وكذلك التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات.