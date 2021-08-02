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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» وللكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة.

وقال عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم توقيع الكشف الطبي على عدد من الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتم تحويل عدد(348) مريض لإجراء الفحوصات الطبية وعمل عمليات العيون لهم، كما تم تسليم عدد (325) نظارة طبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، مؤكدا أن معدلات التوزيع تتم على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية.

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بمبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.