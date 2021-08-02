«المحافظين» يطالب بإطار تشريعي لدعم القطاع الخاص

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قال الدكتور كريم العمدة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين أن اللجنة لديها خطة وتصور لمجموعة من المبادرات والأفكار الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطنى، وأشار خلال اجتماع أمناء الحزب واللجان المركزية بمقر الحزب الرئيسي بوسط القاهرة، إلى أن أهم المبادرات التوسع في الاقتصاد الاخضر كاتجاة عالمى وايضا محلى مثل إعادة تدوير المخلفات بكل أشكالها، إلى جانب دعم مبادرات الدولة المصرية لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.

وأكد العمدة أن اللجنة لديها رؤية إستراتيجية لزيادة مساهمة الاقتصاد الاخضر في الاقتصاد المصرى لتعظيم الاستفادة منه وتحقيق أكبر قيمة مضافة ممكنة، إلى جانب دعوة الدولة لعمل إطار تشريعى يدعم ويشجع القطاع الخاص في تلك المجالات .

وأضاف العمدة أن المخلفات الإلكترونية تعتبر فرصة للشباب المصرى للاستفادة من تلك المشاريع وغيرها التي توفر فرص عمل ودخل، كما توجد أفكار لمشاريع بسيطة عن طريق توفير وحدات صناعية صغيرة لقطع وطحن إطارات السيارات والمركبات وإعادة استخدمها كمدخلات لمنتجات بلاستيكية أخرى.

وأشار إلى أن هناك مبادرات لمشاريع أخرى مثل زراعة البترول أو النباتات الزيتية التي تستخدم في انتاج الوقود الحيوى خاصة أنها تزرع في البيئات الفقيرة ويمكن أن تروى بمياة الصرف الصحي .