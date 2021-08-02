بالفيديو.. أمير جازان لرؤساء البلديات بعد الأمطار: نفذوا بالإمكانات الموجودة ولا تنتظروا الاعتمادات

★ ★ ★ ★ ★

عقب السيول التي شهدتها المنطقة وتشهدها خلال الفترة الحالية

قام أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اليوم بجولة ميدانية على بعض المواقع والقرى الواقعة على مقربة من مجرى السيل بوادي شهدان ومركز الحكامية بعد السيول التي شهدتها المنطقة وتشهدها خلال الفترة الحالية.

وفي مستهل الجولة وقف أمير المنطقة على مجرى السيل بكوبري وادي شهدان على الطريق العام الرابط بين محافظتي بيش وصبيا، مستمعاً لشرح مفصل من محافظ صبيا المكلف إبراهيم عتودي ومديري الجهات ذات العلاقة عن مجرى الوادي وجهود الجهات الحكومية والخدمية لضمان انسيابية جريان مياه السيول في مجراها الطبيعي خاصة في وادي شهدان والقرى الواقعة على مقربة منه، وقرى الشاخر وقرية أبو مرعي وحلة مروعي وكبري العدايا الواقعة على مجرى شهدان ووادي بيش.

بعد ذلك قام أمير جازان بزيارة مماثلة لقرية المضايا بمركز الحكامية التابع لمحافظة أحد المسارحة، التقى خلالها بمحافظ أحد المسارحة عبدالله الريثي وعدد من مشايخ وأهالي المركز، مطّلعًا سموه على الخدمات المقدمة للأهالي في المجالات البلدية والخدمية ومنها مشروعات تصريف مياه الأمطار وحماية القرى من أضرار السيول وتقديم أفضل الخدمات وكل ما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.

وأكد الأمير محمد بن ناصر أهمية التعاون وتضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وبين تلك الجهات والمواطن للقيام بكل ما يخدم الوطن والمواطن ويحقق الصالح العام, مشدداً على ضرورة قيام مختلف الجهات الحكومية بالدور المناط بها لخدمة محافظات ومدن وقرى المنطقة في شتى المجالات الخدمية والإسراع في تنفيذ المشاريع المعتمدة لكل جهة.