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عودة الكهرباء إلى العريش بعد انقطاعها لعدة ساعات

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عودة الكهرباء إلى العريش بعد انقطاعها لعدة ساعات عودة الكهرباء إلى العريش بعد انقطاعها لعدة ساعات

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عاد التيار الكهربى إلى بعض أحياء ومناطق مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، الإثنين، بعد انقطاعه لعدة ساعات متصلة، مما أدى إلى تذمر المواطنين لتعطل مصالحهم المرتبطة بالكهرباء وتعرض بعض الأجهزة الكهربائية للتلف.

وقالت مصادر بالمحافظة في تصريحات صحفية، إنه تم عودة التيار الكهربائى بعد قطعه صباح اليوم لاصلاح بعض الأعطال في محولات الكهرباء الرئيسية والمحولات المرتبطة بها.

كان قد تم قطع الكهرباء صباح اليوم عن عدد من أحياء ومناطق مدينة العريش العاصمة، ما أدى إلى توقف الأعمال المرتبطة بالكهرباء كالمياه والإنترنت والاتصالات الأرضية.

المصرى اليوم

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