جامعة المنيا تطلق برنامج زيارات ميدانية لطلابها لمشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة

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أعلن الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، انطلاق برنامج زيارات ميدانية لطلاب الجامعة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقري محافظة المنيا، الذي تعده وتنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت شعار «حياة كريمة.. بداية الجمهورية الجديدة»، خلال شهري أغسطس وسبتمبر القادمين، لتعريف الطلاب بأبرز أهداف مبادرة حياة كريمة ونجاح وفاعلية جهود الدولة لتغيير واقع الريف المصري، ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق، ومضاعفة الخدمات العلاجية الشاملة للأهالي بالريف، وذلك بالقرى المستهدفة بمراكز المحافظة.

وأشار الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في تصريحات صحفية، الإثنين، إلى أن برنامج الزيادة يستهدف إعلاء قيم الولاء والانتماء لدي طلاب الجامعة، وإعداد جيل من الشباب الجامعي المثقف والقادر على تحمل المسئولية والمشاركة في المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها الدولة المصرية؛ للارتقاء بالريف المصري وحياة المصريين والقضاء على الشائعات والأكاذيب والأفكار الهدامة التي قد يروج لها، بالإضافة إلى تعزيز قيم تحمل المسئولية المجتمعية وحب الوطن والحفاظ على مقدراته.

كما أضح وليد عبدالقوي، مدير عام رعاية الطلاب أن الخريطة الجغرافية والزمنية لزيارات قري مشروع حياة الكريمة تبدأ الاثنين السادس عشر من أغسطس القادم بقرى مركز أبوقرقاص، يليها قرى مركز مغاغة، وديرمواس، وملوي، والعدوة.