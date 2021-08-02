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مطالبة برلمانية بحل أزمة تطعيم المسافرين للخارج بلقاحات معتمدة فى الدول الأخري

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مطالبة برلمانية بحل أزمة تطعيم المسافرين للخارج بلقاحات معتمدة فى الدول الأخري مطالبة برلمانية بحل أزمة تطعيم المسافرين للخارج بلقاحات معتمدة فى الدول الأخري

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طالب النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، وزارة الصحة بالعمل على حل أزمة المصريين المسافرين للخارج وسرعة تلقيحهم بلقاحات معتمدة لدى الدول المختلفة، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة وعدت منذ أكثر من أسبوعين بتوفير مليون جرعة من فايزر لتطعيم المصريين المسافرين للخارج، إلا أنه حتى الآن لم تتوفر اللقاحات، مما قد يشكل أزمة كبرى وقد يعرقل عودة المصريين المسافرين للخارج .

وشدد منصور على أهمية أن تقوم وزارة الصحة بالإسراع في استيراد شحنات من اللقاحات المعتمدة لدى الدول المختلفة مثل استرازينيكا ومودرنا وفايزر وجونسون آند جونسون، وذلك لتطعيم المصريين المسافرين للخارج، خاصة بعد قرار الدول المختلفة بمنع دخول غير الملقحين بلقاحات تعتمدها لأراضيها، فيما لا تعتمد أغلب دول الخليج لقاح سينوفارم لديها وهو الأكثر انتشارًا بمصر، لذلك على وزارة الصحة تطعيم المسافرين باللقاحات التي تسمح بها الدول المختلفة، واعتبار ذلك أولوية قصوى لوزارة الصحة لأهمية المسافرين للخارج ودورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بتحويلاتهم المالية.

وكانت لجنة الصحة بالنواب، طالبت الوزارة بسرعة حل أزمة تطعيم المصريين المسافرين للخارج منذ ما يقرب من شهر ووعد مسؤولو وزارة الصحة بتوفير اللقاحات المعتمدة لدى الدول المختلفة، خاصة بعد توقف المفاوضات مع الشركة المصنعة لجونسون آند جونسون باعتباره أسرع اللقاحات حيث يؤخذ كجرعة واحدة، وتشترط الدول المختلفة للسماح لأى مواطن لدخول أراضيها بأن يمضي على تلقيه اللقاح 15 يومًا، فيما تسعى وزارة الصحة لاستيراد مليون جرعة من لقاح فايزر الذي تكون المدة بين الجرعة الأولى والثانية ثلاثة أسابيع .

المصرى اليوم

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