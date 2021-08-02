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بسيوني يطالب طلائع الجيش بحسم شراء مدافع الأهلي

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بسيوني يطالب طلائع الجيش بحسم شراء مدافع الأهلي بسيوني يطالب طلائع الجيش بحسم شراء مدافع الأهلي

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طلب عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، من إدارة نادية ضرورة حسم شراء أحمد علاء، مدافع الأهلي، بشكل نهائي من القلعة الحمراء.

وتنتهي إعارة أحمد علاء، مع نادي طلائع الجيش، في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم»، أن نادي طلائع الجيش يسعى للحصول على خدمات أحمد علاء، بشكل نهائي من النادي الأهلي، في نهاية الموسم الجاري، وذلك بناء على طلب عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للفريق العسكري.

وجاء طلب عبد الحميد بسيوني، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مزكز قلب الدفاع، خاصة في ظل تراجع مستوى الثنائي إسلام جمال وخالد سطوحي.

يذكر أن طلائع الجيش يستعد لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها 8 أغسطس المقبل، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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