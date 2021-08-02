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«زعيم الأغلبية» بالبرلمان : العملات الجديدة ليست نهائية وقابلة للتطوير

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«زعيم الأغلبية» بالبرلمان : العملات الجديدة ليست نهائية وقابلة للتطوير «زعيم الأغلبية» بالبرلمان : العملات الجديدة ليست نهائية وقابلة للتطوير

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كشف المهندس أشرف رشاد زغيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، أن النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية ليست نهائية، إنما نماذج أولية للعملات بعد التطوير، وأن هذه النماذج قابلة للتطوير خلال فترة ما قبل إصدارها نهائياً.

وقال «رشاد» في تعليق له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نقلاً عن مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، أن النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية من فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهاً هي نماذج مبدئية وليست نهائية وقابلة للتطوير.

وكانت وسائل الإعلام تداولت صور لفئات العملات المصرية الجديدة قبل صدورها رسمياً، من فئات العشر جنهيات والعشرون جنيهاً، ولاقت انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض غير مناسبة من حيث الشكل.

المصرى اليوم

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