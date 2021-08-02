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الدمام تسجل اليوم أعلى درجات الحرارة بين مدن المملكة.. بـ50.5

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الدمام تسجل اليوم أعلى درجات الحرارة بين مدن المملكة.. بـ50.5 الدمام تسجل اليوم أعلى درجات الحرارة بين مدن المملكة.. بـ50.5
الأحساء في المرتبة الثانية بـ48.. ثم القيصومة وحفر الباطن بـ46

الدمام تسجل اليوم أعلى درجات الحرارة بين مدن المملكة.. بـ50.5

كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم، حيث جاءت الدمام في المقدمة بـ50.5، ثم الأحساء 48.

وقال المركز: سجلت القيصومة وحفر الباطن 46، وسجلت رفحاء 44.

جدير بالذكر أن موقع مطار الملك فهد في مدينة الدمام ، جاء بالمركز الثاني في القائمة، التي نشرها موقع "إلدورادو ويذر" المختص بالأحوال الجوية للمدن التي سجلت أعلى درجات حرارة، الاثنين، حيث تم تسجيل درجة حرارة بلغت 49.8 درجات.

ويشهد العالم هذا الصيف أحوالاً جوية شديدة التقلب، بين هطول غزير للأمطار وصولها إلى حد الفيضانات في بعض الدول، وبين ارتفاع كبير في درجة الحرارة، التي وصلت إلى أعلى معدلاتها في عدد من المدن حول العالم، من بينها 13 مدينة عربية، جاءت من ضمنها الدمام.

وأشار موقع "إلدورادو ويذر" المختص بالأحوال الجوية، إلى أن الصدارة كانت لمدينة الجهراء الكويتية التي سجلت اليوم درجة حرارة وصلت إلى 49.9 درجات، إلى جانب 7 مدن كويتية أخرى كانت من بين 15 مدينة هي الأعلى حرارة.

كما وجد العراق نفسه في القائمة بـ4 مدن، تتصدرها البصرة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 49.

وشملت القائمة مدن الجهراء (الكويت) والدمام (السعودية) والصليبية (الكويت) والبصرة (العراق) والمطربة (منطقة المرصد الجوي في الكويت) والعبدلي (الكويت) والكويت (المطار) والوفرة (الكويت) والبصرة (المطار) وخانقين (العراق) والنويصيب (الكويت) وبلدة بدرة بمحافظة واسط العراقية والمزرعة التجريبية في الكويت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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