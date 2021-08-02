أخبار عاجلة

قصة نجاح شاب سعودي في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور -
أول تغريدة من بايدن بشأن أحداث أفغانستان -
البرهان وحمدوك يتعهدان بتحقيق الاستقرار بالشريط الحدودي بالفشقة -
البنتاجون : القوات الأمريكية سترد على أي تهديد أو هجوم يستهدفها في أفغانستان -
مندوب الصين في مجلس الأمن : ننتظر من طالبان احترام التزامها بتشكيل حكومة شاملة -
جوتيريش : على مجلس الأمن استخدام جميع الوسائل لمكافحة التهديد الإرهابي في أفغانستان -
السفارة الروسية: الرئيس الأفغاني هرب مع سيارات مليئة بالأموال بقي جزء منها في المطار -
ابنة أحمد زاهر لمنتقدي حضورها حفل عمرو دياب بعد وفاة دلال عبدالعزيز: «كل واحد حر» -
أحمد سعد يكشف سر تأجيل طرح الأغنية الدعائية لفيلم «200 جنيه» -
السعودية تسجل 604 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"خوجة": قرار العودة للمدارس بعد تلقي اللقاح يعزز مكانة التعليم الحضوري

Print
"خوجة": قرار العودة للمدارس بعد تلقي اللقاح يعزز مكانة التعليم الحضوري "خوجة": قرار العودة للمدارس بعد تلقي اللقاح يعزز مكانة التعليم الحضوري
أكد على أهميتها في رفع مناعة الجسم والحماية من المتحورات

أوضح أمين عام اتحاد المستشفيات العربية استشاري طب الأسرة والمجتمع والصحة العامة البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أن العودة الآمنة لطلاب المدارس بنهاية أغسطس الحالي والذين تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، والعاملين في قطاع التعليم، بالإضافة إلى طلبة الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعد تلقي الجرعتين هو قرار حكيم وإيجابي يشجع ويعزز مكانة التعليم الحضوري، ويدعم المنظومة التعليمية في استمرار مسيرتها التربوية.

وقال البروفيسور خوجة إن الدراسات الطبية شددت على ضرورة الحرص على أخذ جرعتي ضد ، وذلك لسببين هما، للحماية من الإصابة بالمتحورات، مبينًا أن الأشخاص الذين أصيبوا قد لا يكونون محصنين من الإصابة بالمتحورات، ثانيًا لرفع نسبة المناعة والوقاية من الإصابة والمضاعفات الخطيرة، فتلقي جرعتين من اللقاح يزيد معدل الحماية ضد الإصابة بالمتحورات. حيث إن فعالية الجرعة الواحدة ضعيفة ضد المتحورات.

وشدد خوجة على ضرورة تلقي الجرعتين وعدم تجاهل التدابير الاحترازية لكورونا، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والحرص على تعقيم وغسل اليدين بشكل دائم، مثمنًا القرار الجديد بعدم دخول غير المحصنين للمنشآت والمراكز التجارية والمولات، في خطوة تهدف إلى منع أي ثغرات لفيروس كورونا، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويحمي الجميع من فيروس شرس أصاب ألى الآن ١٩٩ مليون فرد في كل أنحاء العالم، وأودى بحياة ٤ ملايين و٢٤١ شخصًا، وهذه الأرقام الفلكية لم تشهدها السجلات الصحية العالمية في مجال الأوبئة في تاريخ البشرية.

وكانت وزارتا التعليم والصحة قد أكدتا، على جميع الطلبة الذين تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، والعاملين في قطاع التعليم، بالإضافة إلى طلبة الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بشكل كامل، وذلك "لعودة آمنة" قبيل بدء العام الدراسي الجديد، نهاية أغسطس الحالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية: إعطاء 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

السعودية: إعطاء 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

مختص روسي يتوقع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا

مختص روسي يتوقع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا

مناظرة بـ«المحافظين» بين المؤيدين والمعارضين للتطعيم الإجبارى ضد فيروس كورونا

مناظرة بـ«المحافظين» بين المؤيدين والمعارضين للتطعيم الإجبارى ضد فيروس كورونا

خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات