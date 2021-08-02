أخبار عاجلة

قصة نجاح شاب سعودي في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور -
أول تغريدة من بايدن بشأن أحداث أفغانستان -
البرهان وحمدوك يتعهدان بتحقيق الاستقرار بالشريط الحدودي بالفشقة -
البنتاجون : القوات الأمريكية سترد على أي تهديد أو هجوم يستهدفها في أفغانستان -
مندوب الصين في مجلس الأمن : ننتظر من طالبان احترام التزامها بتشكيل حكومة شاملة -
جوتيريش : على مجلس الأمن استخدام جميع الوسائل لمكافحة التهديد الإرهابي في أفغانستان -
السفارة الروسية: الرئيس الأفغاني هرب مع سيارات مليئة بالأموال بقي جزء منها في المطار -
ابنة أحمد زاهر لمنتقدي حضورها حفل عمرو دياب بعد وفاة دلال عبدالعزيز: «كل واحد حر» -
أحمد سعد يكشف سر تأجيل طرح الأغنية الدعائية لفيلم «200 جنيه» -
السعودية تسجل 604 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة" تدعو الطلاب والطالبات لأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى يتسنى لهم أخذ الجرعة الثانية قبل بداية العام الدراسي القادم

Print
"الصحة" تدعو الطلاب والطالبات لأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى يتسنى لهم أخذ الجرعة الثانية قبل بداية العام الدراسي القادم "الصحة" تدعو الطلاب والطالبات لأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى يتسنى لهم أخذ الجرعة الثانية قبل بداية العام الدراسي القادم

دعت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات إلى المسارعة لحجز موعد لأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا؛ حتى يتسنى لهم أخذ الجرعة الثانية قبل بداية العودة حضورياً للعام الدراسي القادم؛ وذلك تواصلاً لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس، مشيرةً إلى توفر المواعيد في كافة مراكز اللقاحات.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1063) حالة مؤكدة، وتعافي (1620) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10624) حالة منها (1434) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (527877) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (508994) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (10) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8259) حالة، يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية: إعطاء 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

السعودية: إعطاء 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

مختص روسي يتوقع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا

مختص روسي يتوقع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا

مناظرة بـ«المحافظين» بين المؤيدين والمعارضين للتطعيم الإجبارى ضد فيروس كورونا

مناظرة بـ«المحافظين» بين المؤيدين والمعارضين للتطعيم الإجبارى ضد فيروس كورونا

خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات