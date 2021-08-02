الدكتور راي أو. جونسون رئيساً تنفيذياً لمعهد الابتكار التكنولوجي

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أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية ضمن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، هيئة التكنولوجيا المتطورة المخولة لقيادة مهام تعزيز الأبحاث والتطوير للاضطلاع بنتائج تكنولوجية تحولية في إمارة أبوظبي، اليوم عن تعيين الدكتور راي أو. جونسون، رائد الأعمال والخبير التكنولوجي المعروف، في منصب الرئيس التنفيذي للمعهد. وسيعمل الدكتور جونسون على قيادة التوجيه الاستراتيجي للمعهد وإدارة تنفيذ استراتيجيات النمو لتحقيق التميز التشغيلي.

وقبل انضمامه إلى المعهد، شغل الدكتور جونسون منصب الشريك التشغيلي في شركة بسمر فنتشر بارتنرز Bessemer Venture Partners، وهي شركة أمريكية رفيعة ومتخصصة في رأس المال الإستثماري ولها مساهمات في أكثر من 130 اكتتاباً عاماً لشركات عديدة خلال الخمسين عاماً الماضية. وشغل جونسون قبل ذلك منصب نائب رئيس مؤسسي أول لقسم الهندسة والتكنولوجيا والعمليات، والرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.

تمتد خبرة الدكتور جونسون لأكثر من أربعة عقود في القطاع التكنولوجي العالمي، وكان له إسهامات استثمارية استراتيجية في التقنيات الإحلالية ووضع استراتيجيات الأعمال التي أثمرت عن عدة خطوط أعمال جديدة بمليارات الدولارات. ويتمتع الدكتور جونسون بشبكة علاقات ممتازة، حيث التقى بالعديد من كبار القادة على مستوى الحكومات وقطاع التكنولوجيا والقطاع الأكاديمي، وهو من الشخصيات المطلوبة دائماً للمشاركة في المنتديات العالمية كمتحدث حول مواضيع الأعمال والاستراتيجيات والابتكار والتعليم.

وتعليقاً على التعيين الجديد، قال سعادة فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: "نرحب بانضمام الدكتور راي جونسون ليكون أول رئيس تنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي. لقد كنا نتطلع قدماً إلى هذا التعيين، خاصة وأن من يشغل هذا المنصب يجب أن يكون متخصصاً ممتازاً في الأبحاث والتكنولوجيا وأن تكون له مساهمة هامة في القطاع لضمان تحقيق أفضل النتائج الإيجابية من المشاريع المتطورة التي ينفذها معهد الابتكار التكنولوجي حالياً من خلال سبعة مراكز بحثية مبدئية تابعة له".

وأضاف: "كلنا ثقة بأن الدكتور جونسون سينجح في بناء فرق عمل قادرة على تغيير قواعد اللعبة في المعهد وقيادته نحو تحقيق أهدافه العامة في توسعة فريق المواهب العالمية المؤلف مما يزيد عن 375 باحث وعالم ومهندس، وضمان تحقيق أهداف مساقات العمل الحالية. ولا شك بأن جونسون سيستفيد من شبكة علاقاته الواسعة لتعزيز حضور المعهد في مختلف الأسواق العالمية".

بدوره، قال الدكتور راي أو. جونسون: "إنني متحمس جداً لاستلام هذا المنصب الجديد في منطقة تحظى مني باحترام كبير نظير التزامها الدائم بتعزيز عمليات الأبحاث والتطوير بما يعود بالنفع على دولة الإمارات. لقد تابعت باهتمام كبير التطورات والإنجازات التي حققها معهد الابتكار التكنولوجي منذ تأسيسه في نوفمبر 2020. ومع انتقال المعهد نحو المرحلة التالية من النمو، أتطلع قدماً إلى التعاون مع فرق الباحثين الموهوبين في مراكز المعهد للاضطلاع بنتائج تنافسية وتوفير حلول متطورة في الأسواق".

يذكر أن معهد الابتكار التكنولوجي يعد مركزاً رائداً في عمليات الأبحاث والتطوير على المستوى العالمي، إذ يركز على الأبحاث التطبيقية وتقنيات العصر الجديد. ويمتلك المعهد سبعة مراكز بحثية أولية متخصصة في الكوانتوم، والروبوتات المستقلة، والتشفير، والمواد المتقدمة، والأمن الرقمي، والطاقة الموجهة، والأنظمة الآمنة. وبفضل تعاونه مع نخبة من المواهب الاستثنائية، والجامعات المرموقة، والمؤسسات البحثية، وشركاء القطاع من جميع أنحاء العالم، يربط المعهد بين أعضاء المجتمع الفكري ويساهم في بناء منظومة متقدمة للأبحاث والتطوير في أبوظبي ودولة الإمارات. وللمعهد دور هام في تعزيز مكانة أبوظبي والإمارات كمركز عالمي للابتكار، ويسهم في تطوير اقتصاد المعرفة بشكل عام في الدولة.