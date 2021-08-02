الصحة: إطلاق تطبيق على الهواتف خلال أسبوع.. «جواز سفر صحي بالمطارات»

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قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعطت توجيهات منذ أشهر بضرورة البحث عن حلول رقمية للتسهيل على المواطنين فيما يتعلق باستخراج شهادات تطعيم لقاح كورونا، على أن تكون تلك الحلول الرقمية مقبولة في العديد من دول العالم، مشيرا إلى أنه على مدار ثلاثة أشهر من العمل تم التوصل لبعض الحلول الرقمية.

وأضاف أن الحل الأول مرتبط بإصدار الشهادات المؤمنة للحاصلين على لقاحات كورونا من مجمع الإصدارات الذكية الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال العام الجاري، مشددًا على أن الشهادة عليها علامات مائية تُرى في النور، إضافة إلى حبر سري تتم قراءته تحت الأشعة فوق البنفسجية، وأيضا «ستيكر» بتقنية الهولوجرام، بديلا لختم النسر، وتحمل الشهادة الـQR CODE، وعند عمل المسح لهذا الكود تظهر بيانات المواطن المُسافر للجهات المختصة بعد تحميلها من على الموقع الرسمي لوزارة الصحة مباشرة وذلك بمجرد المسح الإلكتروني للرمز، حيث يتم التأكد من أن الشهادة أصلية.

وذكر صلاح أن الحلين السابق ذكرهما معترف بهما على مستوى العالم أجمع؛ لإثبات الحصول على اللقاح أيًا كان نوعه، مضيفًا أن المواطن يستطيع دفع رسوم جواز السفر الصحي على التطبيق باستخدام الوسائل الإلكترونية.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه بجانب ما سبق جارٍ العمل على إطلاق تطبيق موبايل باسم (Egypt Health Passport) ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، متوقعًا إطلاقه على الهواتف المحمولة خلال أسبوع أو 10 أيام على أكثر تقدير، ومؤكدا أن هذا التطبيق له العديد من المزايا بحيث يمكن الاستعانة به في أي وقت ولا يمكن فقدانه مثل الشهادة الورقية.

وتابع: من ضمن المزايا التي يوفرها التطبيق، وجود خاصية يمكن استخدامها عن الدخول للأماكن المزدحمة التي تشترط الحصول على اللقاحات مثل مباريات كرة القدم وغيرها من الفعاليات الجماعية، وبمجرد فتح التطبيق والضغط على كلمة «crowd mode» يظهر عدة ثلاثة ألوان على طول الشاشة، اللون الأحمر يعني أن الشخص لم يحصل على اللقاح، واللون الأصفر يعني أن الشخص حصل على جرعة واحدة، واللون الأخضر يعني أن الشخص حصل على الجرعتين، وبالتالي يسمح له بالدخول دون أي تلامس أو زحام بمجرد رفع الهاتف.

وفيما يتعلق بإجمالي من سجلوا بياناتهم على الموقع الالكتروني للحصول على اللقاح حتى الآن، قال مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن إجمالي من حصلوا على اللقاح حتى الآن 4 ملايين مواطن تقريبا، وإجمالي من سجلوا بياناتهم حتى الآن قرابة 10 ملايين مواطن.